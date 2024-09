En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre lo que dejó la presentación de Javier Milei en cuanto al presupuesto 2025 y cómo lo vieron desde el sector empresarial. También se refirió a que el mercado no cree en las proyecciones de inflación para el año que viene que realizó el Presidente.

“Cuando se sobredimensionan las expectativas de inflación podría ser negativo, los mercados no le creen tanto al Gobierno, las empresas tienen que desarrollar también sus propios presupuestos en base a números que no confían”, comentó Ariel Maciel. “Algunos empresarios no se animaban a hablar porque todavía quieren ver los números, pero están todos muy eufóricos con la continuidad del déficit cero”, agregó.

¿Cuáles son los sectores que se encargarán de traccionar el crecimiento del PBI?

Posteriormente, Maciel planteó: “Pensando que el año próximo son las elecciones, para muchos el Presidente podía llegar a tener una actitud de liberar un poco el sobreajuste, pero la cuestión estaba en si se iba a tentar electoralmente respecto de los gastos del Estado”. Luego, manifestó que, “se empezó a mirar con atención quién iba a traccionar este crecimiento importante del PBI que se proyecta en el presupuesto e industria y comercio son los apuntados”.

“No se puede perforar este 4% de inflación porque las empresas, en cuanto encuentran una posibilidad de recuperación del consumo, lo que empiezan a hacer es recuperar las pérdidas por el aumento de costos y no poder trasladarlo a precios”, sostuvo el entrevistado. “Vamos a ver un montón de precios que se mantienen, incluso bajan, pero en cuanto empiezan a recuperar mercado vuelven a subir para poder compensar los aumentos”, complementó.

Se estima que la inflación de 2025 podría estar en torno al 40%

Por otro lado, el periodista señaló: “La inflación punta a punta está planteada en 18% pero algunos analistas dicen que el promedio de la inflación 2025 va a estar en torno al 40%, lo que termina siendo un número totalmente positivo para el mercado”. A su vez, remarcó que, “los analistas creen que el año que viene puede llegar a haber efecto RIGI, pero pasa algo poco lógico porque no se espera que haya un crecimiento tan fuerte con una inversión que se va a desarrollar durante los próximos años”.

A modo de cierre, Maciel expresó: “Las empresas ya saben que el presupuesto está sobreestimado, quieren empezar a mensurar en dónde pueden hacer el promedio de la claridad, por eso muchos dijeron que la presentación del Presidente Milei fue más una puesta en escena o una imposición política”.