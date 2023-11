En vista de lo que será el desenlace del balotaje, Jorge Fontevecchia, periodista y CEO del Grupo Perfil analizó lo que dejará el resultado de las elecciones con una editorial que se centró en un texto escrito por el autor Alejandro Katz, titulado “Lo que está en juego”, donde compara la campaña de Javier Milei y Sergio Massa.

“Pocas personas llegan a las elecciones con esperanza, menos gente lo hace con alegría”, comentó Jorge Fontevecchia. “En el momento en el que se consagrará al presidente que asumirá el cargo el mismo día en que se cumplirán 40 años de la instauración de la democracia, la ciudadanía mayormente se pregunta cuál de las opciones es menos perniciosa para el futuro común y para el destino personal”, agregó.

La diferencia entre los riesgos que implica cada candidato

Posteriormente, planteó que, “los dos candidatos no implican riesgos de la misma naturaleza”. Luego, manifestó: “Massa es un representante de los conspicuos del estatus quo que expresa a una clase política que ha sido incapaz de conducir exitosamente los asuntos públicos. Lo que amenaza es la posibilidad de un desarrollo económico sustentable e inclusivo”.

Sergio Massa expresa el fracaso de una idea

“Massa expresa el fracaso de una idea. La de la democracia como el motor de desarrollo de la creación de oportunidades, del buen funcionamiento del ascensor social y de la modernización de la estructura productiva del país”, sostuvo Fontevecchia. “Si el país hubiese encontrado un rumbo, la dirigencia política debería haberse renovado en búsqueda de otras cualidades que el país no ha encontrado”, completó.

Por otro lado, señaló que, “Milei impugna la idea misma, la familia política a la que él pertenece es ajena a la tradición de la democracia liberal”. Sobre la misma línea, remarcó: “Esta foto de la familia no es esperanzadora, no por el énfasis en el mercado como regulador de todas las relaciones sociales, sino porque supone la tradición de lo que es parte y no discute principalmente el alcance del Estado que debe tener en la vida política”.

Milei no pertenece a la tradición de la democracia liberal

“Se expresa en el programa de su partido las declaraciones de sus más destacados miembros, no son anécdotas, son la evidencia de una configuración de un discurso mental, una forma de organizar la visión que tienen del mundo”, expresó el periodista y propietario de Editorial Perfil. A su vez, dijo que, “Milei no habla la lengua de la democracia”.

A modo de cierre, explicó: “La lengua de la democracia exige argumentación pública, la duda, la aceptación de la legitimidad de las diferencias y aceptar al adversario, exige escuchar objeciones y modificar los puntos de vista propios. Es una lengua dialógica, totalmente ajena al candidato de la Libertad Avanza”.