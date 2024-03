José Castillo: “Los ingresos de febrero estarían cayendo $745.000 millones con respecto a enero”

Uno de los objetivos más festejados por el Gobierno durante el mes de enero fue el superávit fiscal que se alcanzó, sin embargo, y con varias críticas de cómo se consiguió bajar el déficit, se pone en duda si febrero gozará del mismo logro. Es por eso que para ampliar la información sobre este tema, este medio le consultó al economista José Castillo.

“En enero, como lo sostuvo muy enfáticamente el Presidente Milei y el ministro Caputo, se dió ese dato novedoso históricamente de un superávit incluyendo el gasto financiero”, comentó José Castillo. “El superávit primario había dado $2.000.000, si le bajamos los pagos de deuda, queda en $500.000 millones de superávit primario que era algo novedoso”, agregó.

Cómo se consiguió el celebrado superávit fiscal

Posteriormente, Castillo planteó: “Esto es el producto del plan motosierra y licuadora”. Luego, manifestó que, “esto fue pisando jubilaciones a niveles de indigencia, llevando a prácticamente cero las transferencias a las provincias y también llevando a cero las transferencias del Estado a energía. Esto era la expresión terrorífica del ajuste”.

Se estima que febrero no tendrá un superávit similar al de enero

“Muchos dijeron que esto es insustentable, imposible de sostener desde 2 puntos de vista. Por un lado, esto es insustentable socialmente, no se puede seguir aplastando así el gasto jubilatorio, salarios y el gasto público en general, esto no se sostiene ni política ni socialmente”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todos los números te dicen que febrero no va a volver a tener un superávit similar al de enero”.

Los ingresos de febrero tendrán una caída con respecto a enero

Por otro lado, el economista señaló: “Los ingresos de febrero estarían cayendo $745.000 millones con respecto a enero, debido a que el ajuste no es gratis, se cae la actividad y cae la recaudación impositiva”. Sobre la misma línea, remarcó que, “este número está un poco disfrazado, porque podría ser peor si no fuera que todavía sigue siendo el gran factor de recaudación el impuesto país”.

“Objetivamente, a pesar de que el Gobierno sigue pisando en forma terrorífica todo el gasto social, las transferencias del mes de febrero naturalmente fueron mayores que las de enero, porque enero es un mes que estacionalmente tiene una menor cantidad de gasto”, expresó Castillo. Para finalizar, dijo que, “la diferencia es de $900.000 millones”.