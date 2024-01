Según un diputado nacional, “la mitad de los votantes de Milei está condenando el DNU”

El decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Presidente Javier Milei tuvo un repudio inmediato apenas finalizada la transmisión cuando diferentes personas comenzaron con un cacerolazo. El descontento continúa y se mencionó que este mal humor comenzaría a llegar a los propios votantes del libertario. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el político y dirigente del partido Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano.

“Es una ley Ómnibus que está cuestionada igual que el DNU, está cuestionada en las calles, en los cacerolazos y estamos a días del primer paro nacional del 24 de enero, que va a tener un repudio masivo del movimiento obrero y el pueblo trabajador”, comentó Juan Carlos Giordano. “Desde la izquierda socialista estamos participando con nuestras bancas”, agregó.

Desde la izquierda no votarán a la Ley de Bases

Posteriormente, Giordano planteó: “Nosotros vamos a votar categóricamente en contra de la ley Ómnibus y de todos los puntos. No hay un punto positivo para el pueblo trabajador ni para la juventud”. Luego, manifestó que, “No es casualidad que Espert le corte permanentemente la palabra a Myriam Bregman y Nicolás Del Caño. Los máximos representantes del Gobierno no fueron a dar la cara y mandan a funcionarios que no se les conoce el nombre”.

El Gobierno se encuentra aclarando aristas de la Ley de Bases para hacerla pasar

“Lo que se está haciendo en el Congreso es retroceder en algunas cosas brutales, le están sacando algunas aristas muy cuestionadas para terminar haciendo pasar la ley Ómnibus”, sostuvo el entrevistado. “El Gobierno está jugando para hacer pasar el plan motosierra contra el pueblo trabajador”, completó.

Por otro lado, el diputado de izquierda señaló: “El Gobierno ha atacado 800 artículos, derogan 300 leyes y modifica otras tantas”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la libertad del Gobierno que pregona es la libertad para que los grandes capitalistas sigan haciendo un gran negocio con nuestro país. El Gobierno dice que no hay plata, pero hay plata para cumplir con el FMI pero no hay plata para los jubilados”.

“El Gobierno dijo que habrá estanflación por 2 años y eso está impactando directamente contra los votantes de Milei”, expresó Giordano. “No le da al Gobierno el 55% que sacó en el balotaje para hacer lo que quiere, inclusive, los votantes de Milei, la mitad, está condenando el DNU”, sentenció.