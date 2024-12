El Presidente Javier Milei sorprendió con un anuncio donde dictaba que el Gobierno buscará imponer las condiciones para ejercer un plan nuclear con el fin de desarrollar inteligencia artificial en Argentina, lo cual implicaría financiamiento del sector privado y no del público. En este contexto, este medio se comunicó con Julián Gadano, ex secretario de Energía Nuclear.

“La idea de un plan nuclear para el desarrollo de la inteligencia artificial es razonable, es buena y la idea está relacionada con capacidades que Argentina tiene”, comentó Julián Gadano. “Las grandes corporaciones tecnológicas que están desarrollando inteligencia artificial tienen mucha demanda de energía, órdenes de magnitud más energía de la que demandan los datacenter”, agregó.

El Gobierno busca que Argentina se transforme en un hub de energía nuclear

Posteriormente, Gadano planteó: “La energía nuclear está creciendo nuevamente en el mundo, vinculado a varias cosas como por ejemplo la agenda climática, a la guerra y también vinculada a la súper demanda de energía que implica la inteligencia artificial”. Luego, manifestó que, “el Gobierno está tratando de generar las condiciones para que Argentina pueda ser un hub generando energía de fuente nuclear”.

El desarrollo del plan nuclear no se haría mediante financiamiento público

“No creo que sea un plan nuclear sostenido en financiamiento público y, además, me parece bien que no sea así, porque la energía nuclear en el mundo está renaciendo con capital privado”, sostuvo el entrevistado. “Un reactor pequeño es un reactor que requiere casi 100 millones de dólares y en general el capital se levanta en los mercados de capitales”, complementó.

Por otro lado, ex secretario de Energía Nuclear señaló: “Lo que Argentina no tiene es capital y el Gobierno lo que anunciará es un marco que permita atraer al capital, se tendrá que generar las condiciones porque no imagino un plan sostenido con financiación pública”. A su vez, remarcó que, “el capital no tiene ideología, va hacia donde siente que hay retorno seguro, si eso se garantiza no compite una industria contra la otra, el capital sobra en el mundo”.

“Estamos hablando de generación de energía eléctrica, estamos hablando de desarrollos que usan tecnologías de base bastante conocidas, no hay ningún secreto ahí, no estamos hablando de tecnología difícil de conocer”, expresó Gadano, que después concluyó: “En la medida que vengan desarrollos de afuera, esto va a permitir una con fluctuación de capital”.