Julio Bárbaro: "Un país que se empobrece, se derechiza y eso es llamativo"

Se viene un nuevo mapa político para el país, el líder libertario con el apoyo en la fiscalización de Mauricio Macri derroto al peronismo en le balotaje 2023.

Por este motivo el escritor, pensador y político argentino Julio Bárbaro, realizó un análisis en Canal E sobre los resultados y dijo: "Primero, un país que se empobrece, se derechiza y eso es llamativo, por otro lado Kicillof gana bien en la provincia y en Córdoba ganó el delasotismo, osea que los personajes marcan más que los partidos en la situación política argentina. Me parece que el tema nuestro es que se corrieron tan a la izquierda que dejaron a la derecha dueña del 70%", aseveró el especialista.

En esta la misma linea Bárbaro dijo: "No logramos un partido político que vuelva a ocupar el centro, Macri se corrió muy a la derecha y Cristina muy a la izquierda y el centro sigue vacante, gana un gobierno que yo no veo con dos años de tranquilidad, lo veo en una elección dentro de dos años en una conflictividad sin limites", sentenció el ex miembro de la cámara de diputados.

Ante un escenario de un posible gobierno termine antes de tiempo

Bárbaro dijo: "No hay posibilidad alguna porque la cordura todavía sigue fuerte en la Argentina, el planteo de Massa hoy aceptando el triunfo de Milei muestra que seguimos siendo cuerdos, no va haber caída de Milei, Javier no es De la Rúa" cerró el escritor.