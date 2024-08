Julio Gambina: “Previendo que se va a complicar la situación fiscal, el Gobierno necesita profundizar el ajuste”

Una vez regularizada la Ley de Bases, el Gobierno tendrá las facultades para realizar un ordenamiento dentro del Estado, eso quiere decir nuevos despidos o unión de oficinas, sobre todo teniendo en cuenta que el impuesto país se reducirá y es primordial conservar el equilibrio fiscal. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el doctor en ciencias sociales, Julio Gambina.

“Después de mucho tiempo de aprobada la ley, considerada un gran éxito político e institucional del Gobierno, empezó a aparecer la reglamentación”, comentó Julio Gambina. “El ministro Sturzenegger y el jefe de gabinete vienen señalando que estas próximas semanas se va a ir reglamentando todo el paquete, por ejemplo, se esperaba mucho la reglamentación del RIGI”, agregó.

Privatizaciones y empleo público: las primeras reglamentaciones de la Ley Bases

Posteriormente, Gambina planteó: “Las privatizaciones de empresas públicas, las que se pueden, ya está la reglamentación para poder ejecutar ese plan”. Luego, manifestó que, “otro tema importante es el del empleo público, lo que está reglamentado es que el Estado va a tener capacidad para licenciar a trabajadores por un plazo de 12 meses, eso quiere decir que pasan a un régimen de capacitación para ver si se pueden reubicar en el Estado y sino quedarán fuera”.

“En las condiciones de la economía argentina actual y el mercado global, pensar en quedar afuera, por más indemnización que se cobre, es un tema delicado”, sostuvo el entrevistado. “Esto afecta no solo a los trabajadores bajo contrato sino a aquellos que tienen un régimen de estabilidad, no queda nadie que no pueda ser tocado por esta reestructuración”, complementó.

180.000 trabajadores estatales podrían quedar desempleados

Por otro lado, el doctor en ciencias sociales señaló: “La Asociación de Trabajadores Estatales ha convocado un paro nacional porque esta medida afectará a unos 180.000 trabajadores del sector público”. A su vez, remarcó que, “Sturzenegger anunció que esto es una profundización de la lógica de la motosierra, con esto, el Estado Nacional apunta a consolidar la situación de reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas públicas”.

“Al Gobierno se le vienen complicando los temas fiscales porque está anunciada la disminución del impuesto país, por lo tanto, es previsible una disminución de la recaudación tributaria a partir de septiembre”, expresó Gambina. A modo de cierre, dijo que, “previendo que se va a complicar la situación fiscal, el Gobierno necesita profundizar el ajuste”.