Julio Gambina: “Vamos a una economía de subsistencia y no a una de desarrollo”

El aumento del transporte público ha sido una de las medidas que más impacto tuvo en la economía reciente, a tal punto de generarse un fuerte repudio por parte de la sociedad. El ajuste empieza a golpear a los sectores más vulnerables y eso se verá reflejado en el índice del Indec. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en comunicación con el doctor en ciencias sociales, Julio Gambina.

“Hay una profundización del ajuste muy fuerte, hay menos ingresos y, por lo tanto, hay que potenciar el ajuste y eso va a contramano de lo que están reclamando importantes sectores de la sociedad”, comentó Julio Gambina. “Con los datos de la inflación de diciembre y enero, hay un deterioro de la capacidad de compra de la mayoría empobrecida de la población”, agregó.

Deterioro de los ingresos

Posteriormente, Gambina planteó: “Hay un nivel muy fuerte de deterioro de los ingresos, sean salarios, jubilaciones o beneficios sociales, que no alcanzan a comprar los bienes necesarios para la reproducción de la vida cotidiana”. Luego, manifestó que, “habrá que ver todo lo que pasa en el conjunto del país, porque en la zona metropolitana no se han eliminado todavía todos los subsidios al transporte”.

Precios relativos

“La mayoría de la población podría decir que les falta un precio más alto de salario, porque en esto de los precios relativos, valen los precios de una empresa de transporte pero también vale el presupuesto de la familia trabajadora”, sostuvo el entrevistado. “En esta discusión de precios, en general, el precio que no entra en el debate es el de la fuerza de trabajo”, completó.

Economía de subsistencia

Por otro lado, el doctor en ciencias sociales señaló: “Con lo que se paga, no conviene trabajar, con las nuevas tarifas no conviene trabajar, conviene quedarse en su casa, hacer algunas changas y encontrar alguna forma de subsistencia”. Sobre la misma línea, remarcó que, “vamos a una economía de subsistencia y no a una de desarrollo”.

A modo de cierre, Gambina expresó: “En el mundo hay subsidio al transporte público, la discusión es que la economía es pública en términos generales, la economía es social. Esto de que la economía es individual y privada, es un grosero error de concepción”.