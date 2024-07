Julio Gambina: “Van por la inflación cero y eso supone un ajuste impresionante”

Durante el marco de esta semana el Gobierno anunció el comienzo de la emisión cero y mediante esta medida se buscará equilibrar la inflación al ritmo del crawling peg, sin embargo, el Presidente Javier Milei llegó a decir que buscará la inflación cero, lo cual implicaría un mayor ajuste. En este contexto, este medio se comunicó con el doctor en ciencias sociales, Julio Gambina.

“Hoy es un día de mucha expectativa, de mucha incertidumbre, un día donde se insiste en la emisión monetaria cero y una fuerte intervención del Estado”, comentó Julio Gambina. “En el Gobierno hay un discurso en campaña electoral y desde que asumió, de crítica al Estado, el Presidente llegó a decir que iba destruir el Estado, sin embargo, inaugura esta segunda etapa con una fuerte intervención del Estado”, agregó.

La profundización del ajuste

Posteriormente, Gambina planteó: “Aquella imagen de que iba a dinamitar el Banco Central está muy lejos, lo primero que hacen es sanear el Banco Central, pero no para cerrarlo, sino sanear el Banco Central para transferirle la deuda al Tesoro”. Luego, manifestó que, “el anuncio real es una profundización del ajuste, porque si la deuda pasa a manos del Estado, el Estado lo que va a tener que hacer es hacerse cargo de los intereses de esa deuda”.

El Gobierno mantiene como objetivo la baja de la inflación

“Ahora dicen que sí empieza la emisión cero, porque hasta ahora emitían para atender las cuestiones financieras”, sostuvo el entrevistado. “El objetivo primordial del Gobierno sigue siendo la inflación, para la población ya no es solo el problema de la suba de precios, sino que el tema es la recesión y el desempleo, pero el Gobierno sigue privilegiando el tema de la inflación”, complementó.

Por otro lado, el doctor en ciencias sociales señaló: “El objetivo es que la inflación converja con la devaluación del 2%, inclusive, el Presidente dijo que quería inflación cero, ni siquiera una inflación del 2% para que sea similar a la devaluación del tipo de cambio”. Sobre la misma línea, remarcó que, “van por la inflación cero y eso supone un ajuste impresionante y ahí viene el gran interrogante de cuánto aguanta la sociedad el ajuste fiscal”.

“Una reactivación, para que impacte en el empleo, tiene que venir por el sector industrial y el sector industrial manufacturero, en el último indicador de actividad económica de mayo, vuelve a caer”, expresó Gambina. “Todo aquello que tiene que ver con una mejora del empleo no está repuntando, no solo no hay un repunte en V, sino que no hay ningún signo de recuperación de la economía”, concluyó.