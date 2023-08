Aunque suene increíble, el auge de los videojuegos en los más chicos puede orientarlos al momento adquirir herramientas indispensables para un buen desenvolvimiento personal a largo plazo. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Nicolás Brandoni, especialista en el tema, quien expresó que, “hoy las estadísticas indican que casi la mitad de la población es gamer, por lo tanto hay un interés genuino y natural de las personas por todo lo que son los videojuegos”.

Para Brandoni, hay videojuegos que son 100% creados para el ámbito educativo y hay otros que a través, por ejemplo, de "eliminación de zoombies" se aprende a tipear bien ciertas palabras.

El videojuego como método de enseñanza

“La enseñanza a través de los videojuegos es algo que viene en auge y es cada vez más fuerte”, aseguró el entrevistado. Y agregó: “Entonces la desarrolladoras lo que hacen es crear algo que se llama Discovery tour que te permite hacer un recorrido con visitas guiadas y seleccionadas por historiadores y por expertos en determinados momentos históricos” para que sean de aprendizaje.

En la misma línea continuó que, así como hay cosas de fantasía, “Discovery Tour es 100% educativo porque se recorren momentos históricos tal cual sucedieron y permite, de esta manera, aprender de la historia”.

Por qué los chicos aprenden mejor a través de videojuegos

En 2022 a chicos de primaria, por un período de aproximadamente un mes y medio, les empezaron a enseñar matemáticas de dos formas diferentes. Por un lado lo vivieron un grupo con una enseñanza tradicional y el otro a través de videojuegos. A ambos grupos se les enseñaban las mismas los mismos cálculos, pero el resultado que el grupo que aprendió a través de los videojuegos tuvo mucha mayor retención de los conocimientos, debido a que cuando alguien es jugador está directamente involucrado con lo que está sucediendo.

Un nuevo modelo de aprendizaje

“Que los chicos sean partícipes de ese proceso de aprendizaje no es algo nuevo”, aseguró Brandoni. Y añadió: “El modelo verticalista que tiene la educación donde hay un profesor que separa frente a un aula y le enseña a los chicos no promueve la participación y eso también un poco desalienta”.

Según Brandoni, es interesante aprender a través de un juego o una plataforma digital, porque el el ritmo de las personas naturalmente es diferente entonces, “uno puede ir aprendiendo a su propio ritmo, que no es lo mismo que cuando uno tiene que aprender al ritmo de toda la clase en conjunto”.

Para finalizar, expresó: “Hay chicos que sienten que no llegan y con este tipo de juegos, quizás no lo superan una vez o no pueden pasarlo; pero siguen probando hasta que lo logran”.