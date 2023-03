La serie The Last of Us: ¿la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla?

Quienes hayan jugado el videojuego, sin duda pensarán que la serie The Last of Us estuvo a la altura de la saga. Y aquellos y aquellas que no hayan tenido la suerte de probar el envío de Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment, pero aún así vieron la serie, también se han dado el lujo de disfrutar una historia sensacional que HBO logró llevar a la ficción.

Si bien con traspasar tal cual el contenido del videojuego hacia la serie ya les alcanzaba para contentar al público, han logrado que cada cinemática se vea representada a la perfección en cada una de las escenas. Sin entrar en detalles para evitar los spoilers, sí vale la pena destacar pequeños aspectos del videojuego y personajes secundarios tomaron un protagonismo en la serie que la diferenció mucho de la historia original. Y eso la hizo especial.

LAS ADAPTACIONES MÁS RECONOCIDAS

Arcane, inspirada en el League of Legends, es una historia de terror y magia, ambientada por supuesto en un mundo mágico. The Witcher, por su parte, es una adaptación, como su nombre lo indica, de los juegos The Witcher. Esta cuenta una historia de un cazador de monstruos que se ve envuelto en los problemas y situaciones que le presentan una bruja y una princesa. A diferencia de The Last of Us, la primera temporada de The Witcher, no fue tan bien recibida por los fans de la saga.

Sonic, el popular videojuego lanzado en 1991 para la consola Mega Drive, es probablemente el título más utilizado para hacer series y películas. Si bien el origen del juego data hace más de 30 años, los envíos para la pantalla no tardaron en llegar: desde “Las aventuras de Sonic el Erizo” en 1993, hasta la última “Sonic 2” lanzada en 2022, este clásico de las videoconsolas ha llegado a la pantalla más veces que cualquier otro juego.

Para culminar el recorrido, no podemos dejar afuera dos grandes videojuegos que no tuvieron el mejor arribo a la pantalla: Resident Evil y Assasin's Creed. Ambos títulos han sido rechazados por gran parte del público, si bien son opiniones y no siempre todos van a coincidir, ninguna de estas dos adaptaciones tuvo el éxito rotundo al que llegó The Last of Us.



