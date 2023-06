La inflación, el principal dilema económico de la Argentina, impacta a las Pymes

Hoy en día las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como Pymes, son una de las principales fuentes de trabajo en la Argentina. Sin embargo, deben aguantar ciertas dificultades que llegan en consecuencia a la situación inflacionaria que enfrenta el país. Con el fin de visibilizar esta problemática, nos contactamos con Mauro González, Presidente del Centro estratégico para el crecimiento y desarrollo argentino (CECREDA) y empresario textil pyme.

“En la actualidad las pymes son muy complejas y hay que manifestarlo de una manera bastante integral. Es cierto que hoy estamos a niveles de inflación que son muy altos y eso corta cualquier proyecto de inversión, desarrollo y ampliación”, expresó Mauro González sobre la actualidad de las Pymes con respecto a la inflación.

Frente a la falta de trabajo en la Argentina, González sostuvo: “Estamos con bajos niveles de desempleo”. Y que esto, “es una dinámica que mes a mes se sigue sosteniendo a pesar de lo que ha sucedido en los últimos tiempos”.

El impacto de la pandemia y la guerra en las Pymes

Posteriormente, mencionó las 2 situaciones que sacudieron al mundo en los últimos años. La primera de ellas fue la pandemia y argumentó que, “ahí tuvimos bastantes herramientas que sostuvieron el empleo”. La segunda, tiene que ver con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: “Tuvimos la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia que afectó de manera directa a la inflación. En el mundo la inflación está subiendo y eso en la Argentina impacta de manera exponencial”.

Las Pymes, otro afectado que se suma a la extensa lista de la inflación

El empresario textil, manifestó que la inflación “perjudica a las pymes, porque necesitamos créditos permanentes para ampliar nuestra capacidad productiva y para seguir sosteniendo el empleo”. Y alertó que una de sus preocupaciones era los salarios de sus trabajadores ya que “por el efecto inflacionario, les come todo el poder adquisitivo y esto genera una situación de no consumo. En consecuencia, nosotros vivimos del mercado interno y esto afecta de manera directa”.

“Necesitamos generar una matriz productiva a largo plazo que trascienda los gobiernos. No puede ser que estamos en un proceso de ampliación de capacidad productiva, endeudándonos en dólares y luego cambia el gobierno y te dice de ahora en más no produzcas, empezá a exportar”, expresó el entrevistado. Ante esta situación, aseveró que lo que tiene que definirse en la Argentina es un proceso industrial. “Sin industria no hay salida en nuestro país, hay sectores que siguen planteando que nuestro país tiene que ser únicamente agroexportador y eso es el peor error”, completó.

Las 3 banderas que mantienen en asta las Pymes

“Nosotros entendemos que el mayor generador de empleo está en la industria y para ello, tenemos 3 banderas que nosotros no vamos a bajar jamás y esto es importante que los precandidatos lo sepan”, disparó el Presidente de CECREDA con respecto a las 3 banderas que mantienen en alta las Pymes.

En la misma línea, explicó que la primera bandera concierne a “la defensa irrestricta de la industria nacional”, la segunda, se centra en “la defensa del mercado interno" y por último, mencionó “el desarrollo de las economías regionales”.