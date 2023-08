CAME: “La inflación es una pandemia económica que arruina la sostenibilidad del sistema"

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se mostraron en total desacuerdo contra los bonos de suma fija que deberán pagar las empresas a los trabajadores. Es por eso que este medio se comunicó con el vicepresidente de CAME, Fabián Castillo, para hablar del tema.

“El bono fue una cuestión totalmente inconsulta, nadie preguntó si las empresas pueden pagarlo o no”, comentó Fabián Castillo. “Por más que uno saque un decreto, me parece que hay una cuestión de lógica que es el diálogo. El Estado tiene que entender que la única forma de sobrellevar esta situación es a través del sindicato, el ministerio de trabajo y la parte empresarial”, agregó.

La inflación: la causa principal de que las PyMEs pierdan sostenibilidad del sistema

Según Castillo, “esto es una pandemia económica que trae una recesión y lamentablemente, es una estanflación”. A su vez, remarcó que lo que es lapidario para las pymes, “es la inflación que arruina la forma de sostenibilidad del sistema”.

Se reunirán cerca de 90 representantes de cámaras en apoyo a las PyMEs

“Van a haber cerca de 90 representantes de cámaras de diferentes sectores que vienen a apoyar la voz de las PyMEs”, adelantó el vicepresidente de CAME sobre una reunión que se dará próximamente entre distintos representantes del sector empresarial. En relación a este tema, explicó: “Pedirán a través de nosotros y de las organizaciones, que tiene que haber una mesa de diálogo permanente donde se escuchen todas las partes”.

Al tener un plan, se puede tener mayor factibilidad

“Tener una discusión sobre si van a multar o no, me parece que está fuera de lugar. Estamos viendo una situación donde se mezcla la política partidaria con visiones que tienen que ver con conceptos que no se involucran con el ser humano”, sostuvo el entrevistado, que luego expresó que una cuestión básica para tener previsibilidad es tener un plan a corto, mediano y largo plazo, “cuando nosotros tenemos un plan tenemos factibilidad”.