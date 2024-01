La UCR contra la Ley de Bases: "Me pregunto si estamos en guerra para darle esas facultades al Gobierno"

Está en curso el debate de la Ley de Bases y el DNU en el Congreso, con lo cual, se han filtrado ciertas imágenes sobre ciertas tensiones entre las comisiones y discusiones bruscas entre los representantes de cada partido. En este contexto, este medio se contactó con el diputado nacional de la UCR y representante de la provincia de Corrientes, Manuel Ignacio Aguirre.

“No me sorprende absolutamente nada el tema de la discusiones, el parlamento es precisamente eso, por eso es que acepto las discusiones de confrontar ideas”, comentó Manuel Ignacio Aguirre. “Nuestra objetivo principal es la sociedad y el ser humano, pero no podemos estar diciendo que si soy trotskista, comunista y ustedes son de la derecha o liberales, eso no sirve para la sociedad”, agregó.

Corrientes tiene la expectativa de que este Gobierno no le haga daño como el anterior

Posteriormente, Aguirre planteó: “Nosotros creemos en una sociedad diferente, por eso cuando en el Congreso hablo, siempre estoy dispuesto y manifiesto de lo que es Corrientes y de qué manera nos trataron en este gobierno que pasó”. Luego, manifestó que, “espero que este Gobierno trate de evitar el daño que nos han hecho anteriormente y nos acompañe en ser una provincia muy pujante”.

Cuáles son las sanciones que reciben los legisladores al brindar el poder absoluto

“Lo primero que hay que discutir y nosotros no vamos a compartir, es el artículo que se trata de las facultades que no se pueden otorgar a nadie”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Primero porque está prohibido por la Constitución y segundo que tenemos sanciones penales para aquellos legisladores que cedemos el poder absoluto a un gobierno central”.

Cuál es el panorama sobre el tema de seguridad

Por otro lado, el diputado de la UCR señaló: “Está también el tema de defensa, y me pregunto si estamos en guerra para darle esas facultades al Gobierno”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el tema de la seguridad está focalizado en la ciudad de Rosario y en provincia de Buenos Aires, pero después el resto de ataques es solucionable”.

“Solo tengo una objeción en el tema educativo a lo que es ahora y es que no puede venir de otros países a estudiar gratuitamente a la Argentina y después se van a sus países a prestar el servicio”, expresó Aguirre. “Si vienen acá a estudiar exclusivamente y después se van, tienen que pagar”, concluyó.