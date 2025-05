Las implicancias de la necesidad de pesos: “Es la razón por la cual no puede funcionar esto de la dolarización endógena”

El Gobierno se plantó firme en su iniciativa del uso de los dólares “bajo el colchón”, sin embargo, este medio se puso en contacto con el economista, Gonzalo Martínez Mosquera, quien se refirió a cómo la dolarización endógena enfrenta limitaciones estructurales.

Gonzalo Martínez Mosquera explicó la diferencia entre esta iniciativa y los blanqueos tradicionales: “Es en los hechos muy parecido a un blanqueo, la gran diferencia es que no tiene un plazo, sino que la idea es que perdure y en ese sentido sí, es un cambio de paradigma”. Sin embargo, advirtió: “Siempre y cuando, bueno, se aprueben las leyes correspondientes”.

Monetización de la economía

Luego, describió el razonamiento oficial: “Caputo venía diciendo que necesitaba monetizar la economía”, y para eso buscan que “la gente saque los dólares del colchón y los use en la economía para de esa manera monetizar la economía”.

Aún así, Mosquera marcó un límite clave: “La forma obvia de darle ese dinero a la economía que necesita” es “bajar los impuestos”. Pero “eso te genera déficit fiscal y eso es algo que quieren evitar a toda costa”.

Las contradicciones del Gobierno

Y cuestionó la contradicción del Gobierno: “Ellos mismos te dicen, si hay demanda por esos pesos, esa emisión no te generaría inflación, por lo cual es muy contradictorio esta decisión”.

Según el economista, la estrategia de usar los dólares ahorrados para dinamizar la economía tiene un límite: “Si yo vendo más alfajores, tengo que pagar más IVA. Los impuestos en Argentina se pagan con pesos y habíamos dicho que lo que falta son pesos”.

Entonces, destacó que, “la economía se va a dar cuenta que necesita más pesos para pagar impuestos y no va a tener esos pesos”. En este sentido, recalcó: “Ese es el límite que el Gobierno no está pensando y es la razón por la cual no puede funcionar esto de la dolarización endógena”.