“Las leyes de energía y gas no están traduciendo el verdadero valor y estamos pagando de más”, aseveró un especialista

Una de las mayores preocupaciones para las personas en el último tiempo es el costo de las tarifas de luz y gas, que desde hace un tiempo se viene advirtiendo de que puede haber un fuerte aumento, más allá de que en algunos lugares ya llegó. Ante este panorama, este medio se contactó con el titular de ADDUC, Osvaldo Bassano.

“Para hablar de tarifas pisadas tendríamos que hablar de que no es el costo de la generación de lo que se está discutiendo en este momento el real”, comentó Osvaldo Bassano. “Tendríamos que estar hablando de que la ley de energía y la ley de gas no están traduciendo el verdadero valor del gas y nosotros estamos pagando de más”, agregó.

La mentira de la actualización de tarifas

Posteriormente, Bassano planteó: “El costo del gas en boca de pozo es de 2 dólares y cobran 10 dólares, o el megavatio es 20 dólares y se cobra 100 dólares, evidentemente nos están cobrando demás”. Luego, manifestó que, “todo el resto es un chamuyo que se ha organizado desde CAMMESA, que han tomado como posta de que en este momento estamos pagando la actualización de tarifas y es mentira”.

Las tarifas de luz y gas deberían estar menos de la mitad

“Las tarifas tienen un precio internacional, no tienen un precio real, no tienen un precio argentino”, sostuvo el entrevistado. “Por otro lado, tienen contratos, que en el fondo, le transforman al bolsillo del consumidor en un agujero, porque si esto tomaran el costo real y no el costo financiero, estaríamos hablando de tarifas casi menos de la mitad de lo que estamos pagando”, complementó.

Por otro lado, el titular de ADDUC señaló: “Lo mismo ocurre con la nafta, nosotros tenemos un barril de petróleo a valor internacional, pero el petróleo lo tenemos nosotros, entonces, cuando no tenemos claro esto y la política no clarifica, esto es simplemente el bolsillo del consumidor”. A su vez, remarcó que, “nosotros no tenemos el ingreso para andar financiando las exportaciones de hidrocarburos”.

A modo de cierre, Bassano expresó: “No solo ha aumentado la morosidad, sino la forma criminal, que tanto Edesur como Edenor, como están atacando a los consumidores que le sacan los medidores o bajan la tensión en el barrio, cosa de que se perjudica a todos los demás usuarios”.