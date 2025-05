En diálogo con Canal E, el delegado de la línea 60 de colectivos, Néstor Marcolin, habló sobre lo que fue el paro de transporte llevado a cabo por los sindicatos, cuestionó a las entidades que no adhirieron y se mostró crítico tanto con las empresas como con el Gobierno.

Según Néstor Marcolin, los trabajadores vienen arrastrando un deterioro salarial profundo. “Tuvimos una paritaria a la baja el año pasado. No se dio aumento en agosto, septiembre y octubre. Y lo que cerraron en febrero fue muy poca plata”, explicó. A esa situación se suma una nueva propuesta que consideró inaceptable: “Ahora ofrecieron un 6%. Nos sentimos extorsionados, con la soga al cuello, sin llegar a fin de mes”.

Por otro lado, resaltó: “Los extorsionados fuimos los trabajadores, no nos dan lo que nos corresponde”. En respuesta a la acusación oficial de “paro extorsivo”, apuntó directamente a la inflación real versus la inflación oficial: “Nuestro salario quedó desfasado un 118%. El Gobierno quiere homologar paritarias del 1,5%, pero eso no es la realidad del bolsillo del trabajador”.

La baja en la inflación que no se refleja en el bolsillo

Marcolin también criticó los datos oficiales: “Vos vas al supermercado o pagás la luz, y te das cuenta que esa inflación que dice el Gobierno es mentira. Tal vez es la realidad de los diputados o economistas que pueden darle yogurt a sus hijos, pero a los nuestros nos quieren dar mate cocido con pan duro”.

Respecto al futuro del conflicto, anticipó posibles nuevas medidas de fuerza. “El Consejo Directivo Nacional de la UTA tiene que llamar a un plan de lucha escalonado. Los empresarios quieren hacernos creer que somos el factor que sube la inflación, y eso es totalmente falso”, remarcó.

Adhesión total por parte de los trabajadores al paro

Sobre el acatamiento del paro, el delegado desmintió los dichos oficiales: “Ninguna línea funcionó normalmente. El reclamo fue muy sentido por todos los choferes”. Además, denunció maniobras empresariales para dividir a los trabajadores: “Grupos como DOTA compran sindicatos para tener carneros legalizados. Armaron una asociación sindical paralela. Eso lo sabe todo el mundo”, denunció.

En ese sentido, ironizó sobre la postura empresarial: “Es cómico que una empresa diga si va a acatar o no una huelga. Las huelgas las hacemos los trabajadores, no las empresas. Que DOTA anuncie si trabaja o no es ridículo”.