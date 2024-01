Liliana Franco: “El Gobierno aspira recrear el acuerdo del FMI establecido con Macri”

El centro de la agenda política y económica en el inicio de la semana se enfoca principalmente en la revisión del acuerdo entre el FMI y el nuevo Gobierno. Las propuestas impulsadas exceden las metas acordadas anteriormente, por lo cual, las dudas del ente financiador pasan por la implementación. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con la periodista acreditada dentro de la Casa Rosada, Liliana Franco.

“El tironeo no está por las metas, las negociaciones con Argentina pasaban por el ajuste fiscal que te pedía el FMI y el gobierno de turno decía que no, hoy ese problema no está sobre la mesa”, comentó Liliana Franco. “No hay una discusión de qué tipo de ajuste fiscal hay que hacer, por el contrario, excede holgadamente las metas la propuesta del Gobierno”, agregó.

El Gobierno mantendrá el acuerdo firmado por Martín Guzmán con el FMI

Posteriormente, Franco planteó: “El FMI lo que está planteando son más dudas de implementación que de metas”. Luego, manifestó que, “el Gobierno argentino va a mantener el acuerdo que firmó el gobierno anterior y esto tiene una razón lógica, porque si lo cambiaran por otro tipo de acuerdo, esto obligaría a ir al parlamento”.

Sobre la misma línea, la entrevistada señaló: “Esto significa redefinir las metas en función de lo que aspira el nuevo Gobierno, tiene que blanquear perdones porque no se cumplió nada del último trimestre y presentar las nuevas metas que el gobierno argentino está dispuesto a cumplir”. Por otra parte, remarcó que, “lo que está en cuestión es si va a habilitar el desembolso previsto para diciembre, que puede ser un gesto de buena voluntad por parte del FMI”.

El nuevo Gobierno busca recrear el acuerdo establecido durante la gestión de Mauricio Macri

“El Gobierno argentino aspira recrear el acuerdo del FMI establecido con Macri”, sostuvo la periodista. “Si el nuevo programa que plantea Argentina presenta una voluntad concreta de aplicar un ajuste importante y se cumplen una serie de cosas que el FMI siempre viene pidiendo, los cuales Milei excede, la intención es que el FMI desembolse USD 13.000 millones”, completó.

El objetivo del dinero del FMI será salir del cepo

Para finalizar, Franco expresó: “Ese dinero sería estrictamente para reforzar reservas, con el propósito de, algo que al Fondo le va a encantar, salir del cepo. El salir del cepo liberaría y ayudaría a que la actividad económica pueda mejorarse o acelerarse”.