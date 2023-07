Liliana Franco: "Los mercados están apostando más al cambio que al oficialismo"

Avanzó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y además la oposición consiguió una reñida victoria en las elecciones en Chubut. Para conocer cómo puede ve el mercado este contexto, Canal E dialogó con la periodista Liliana Franco.

Acuerdo con el FMI

"Tuvimos el famoso comunicado del staff level agreement, que tuvo saber a poco para la Argentina y una victoria relativa para el FMI". Porque "mantuvo el déficit fiscal en 1,9 y redujo la meta de reservas aunque igual es un desafío enorme porque tenemos reservas negativas por 8 mil millones de dólares y hay que llagar a las mil millones positivas".

Aunque por otro lado, respecto a los desembolsos de cerca de "4 mil millones se va a dar cuando se junte el board en tres semanas", pero sujeto a revisión. Es decir que el Fondo se queda con esa herramienta para cerciorarse de que se cumpla con lo acordado.

En este sentido, la periodista se refirió a que el FMI "objetivamente no le dio" desembolsos a Sergio Massa. "De hecho se tuvo que usar el segundo tramo del swap con China y Argentina tuvo que salir a pedir a través de un préstamo que se conoció el viernes por mil millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF)", añadió.

El impacto de las PASO en el FMI

Respecto a si esto a la influencia de los resultados de las PASO 2023, la entrevistada explicó que, no es lo mismo que el Fondo hable con un "Massa que hizo una elección competitiva, a uno que no tuvo un buen resultado y surge un Juntos por el Cambio con muchas chances de ser electo en noviembre". "El Fondo siempre mantiene dialogo con la oposición, esto no es nuevo".

En la misma línea, la Liliana Franco explicó que si el resultado es muy bueno para un candidato opositor, el FMI va a intensificar las comunicaciones con ese político, porque "tenemos un acuerdo que para muchos analistas hay que replantearlo y en función también del programa económico del que gane". "Hoy no tenemos un plan económico".

Las elecciones en Chubut

Respecto las elecciones en Chubut, la entrevistada dijo que, "en principio, cuando hay una victoria de la oposición, los mercados se tranquilizan y cuando hay una victoria del oficialismo, los mercados se intranquilizan".

Para concluir, Franco aseguró que, "los mercados están apostando más al cambio que a que permanezca el oficialismo". "Todo esto es muy volátil y puede cambiar".