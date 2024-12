Liliana Franco: “Quizás el año le dé a Milei la posibilidad de terminar con una buena noticia vinculada al FMI”

Cerca de cumplirse un año desde la asunción de Javier Milei como Presidente, comienza el análisis sobre las medidas tomadas en materia económica y a eso se le agrega que podría venir una buena noticia por parte del Fondo Monetario Internacional para cerrar el 2024. En ese sentido, este medio se contactó con la periodista, Liliana Franco.

“Javier Milei va a poder hacer un balance en cadena nacional, donde sabe que tiene buenos resultados para mostrar”, comentó Liliana Franco. “Cuando llega en diciembre, ese año la inflación cerró en 211%, este año ya hay un consenso donde la inflación va a estar en el orden del 120%, cuando MIlei asume la brecha cambiaria era del 100% y hoy está inferior al 5%, el Banco Central tenía reservas negativas de USD 11.000 millones y ahora tiene USD 4.000 millones”, agregó.

El FMI le podría dar una buena noticia al Javier Milei a fin de año

Posteriormente, Franco planteó: “Quizás el año le dé a Milei la posibilidad de terminar con una buena noticia vinculada al Fondo y, a esta altura del año, las últimas 2 revisiones del acuerdo con el FMI no se van a dar, por lo cual, están negociando un nuevo acuerdo”. Luego, manifestó que, “estamos bastante cerca de que Argentina formalmente haga un pedido de un nuevo acuerdo, el cual va a venir con plata, sino no sirve”.

En 2025 se termina el cepo cambiario

“Indudablemente, la apertura del cepo va a darse, en el 2025 no va a haber cepo y hay muchas inversiones esperando eso, sobre todo las multinacionales”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Milei se ha convertido en un fenómeno internacional y muchos inversores no tradicionales, que no miraban a Argentina como un destino, hoy lo están mirando, pero el cepo es un freno para las multinacionales”.

A su vez, la periodista señaló: “Argentina se avizora como un país donde las inversiones van a venir, pero algo va a tener que pasar en política monetaria porque sino se va a apreciar mucho el peso”. Por otra parte, remarcó que, “todavía no es relevante, estadísticamente es muy poco, el desempleo todavía no es un dato que ha golpeado fuerte, no es el mismo modelo de los ´90”.

A modo de cierre, Franco destacó que, “en la gestión hubo 2 periodos, la primera etapa con Nicolás Posse como jefe de gabinete, donde realmente se notaba un freno, no se veía mucho movimiento, estaba trabado el Gobierno y cuando se va Posse cambian las cosas, lo cual se nota en el ritmo del segundo semestre”.