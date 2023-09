Los detalles del beneficio que elimina el IVA en la compra de alimentos

A partir del lunes comenzará a regir el beneficio para aquellas personas que realicen la compra de alimentos con tarjeta de débito. Con el fin de ampliar la información sobre este tema, este medio le consultó a la tributarista, Florencia Fernández Sabella, quien brindó detalles de cómo funcionará esta nueva medida que elimina el IVA.

“Hay muchos almacenes, son muchos locales de cercanía que quizás no tienen esa discriminacion”, comentó Florencia Fernández Sabella sobre los comercios que quedan afuera del beneficio que devuelve el IVA. “Lo que se espera es que al menos sea una devolución con criterio amplio”, agregó.

Hay alimentos que no pagan el 21% del IVA

Posteriormente, Fernández Sabella explicó: “Sobre una compra de $100.000, el IVA representa el 17,35%, porque es el 21% del neto, es decir que si uno compra algo por $100.000 no es que ya le van a venir los $18.800”. A su vez, mencionó que hay alimentos que no pagan el 21%, “eso también es otra complejidad, porque cuando todo está en un globo no se sabe bien qué pago contaba con el impuesto”.

Se controlará que el cuil de las personas corresponda al listado de vulnerables

“Como se está implementando de forma tan genérica, probablemente se devuelva compra por compra pero con una misma descripción”, señaló la tributarista. “Se va a devolver en 48 horas y no hay que hacer ningún trámite, lo único que se va a controlar es que el cuil de la persona esté en ese listado que ellos tienen de personas vulnerables, que son las que reciben el beneficio”, completó.

El listado de beneficiados lo publicará la AFIP

Por otro lado, la entrevistada aclaró que para saber a quién corresponde el beneficio, “se publica un listado que lo prepara AFIP”. Sobre la misma línea, remarcó: “Lo que sí estaba era el listado de los jubilados y se espera que se actualice e incorpore a todo el universo de personas y que uno pueda hacer la consulta con su DNI para ver si está beneficiado o no”.

A modo de cierre, Sabella planteó que el beneficio está previsto únicamente para los pagos que sean con tarjeta de débito emitidas por entidades financieras: “Al realizar una transferencia bancaria no va a estar cubierta por el beneficio o se podría hacer un pago electrónico a través de una billetera virtual y tampoco recibiría la devolución”.