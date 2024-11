Los empresarios buscan que Cristina Kirchner sea candidata y pierda para “sacarse de encima la grieta”

Más allá de la condena a 6 años de prisión, Cristina Kirchner aún no descarta presentarse como candidata para las elecciones de medio término el año que viene, sin embargo, el empresariado esperaría una derrota de la ex presidente en función de “desaparecer” la brecha y que las inversiones no corran riesgos. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Cuando habló la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se notó un clima de bastante euforia dentro de su entorno, teniendo en cuenta que es una decisión judicial que la perjudica porque la inhabilita para ser candidata”, comentó Ariel Maciel. “Ahora viene la estrategia para dar vuelta este fallo en la Corte Suprema, que es quien va a tener la última palabra”, agregó.

Cristina Fernández de Kirchner otra vez en la agenda política

Posteriormente, Maciel planteó: “Cristina Kirchner está muy activa en los barrios, está haciendo bastantes recorridos en el conurbano bonaerense y empieza a mostrarse como una candidata proscrita”. Luego, manifestó que, “esto quiere decir que el paso posterior a la presidencia del PJ viene su candidatura dentro del peronismo y muchos en su entorno hablan de volver al gobierno dentro de 3 años”.

“Cristina Kirchner buscará ir a las urnas, volver a ser candidata y que lo impulse esta condena casi paradójicamente, que la impulse dentro de su círculo más duro o en el otro caso ser proscrita y trabajar desde esa postura armando listas dentro del peronismo”, sostuvo el entrevistado. “Toda esta parte de la proscripción tiende a ser un lugar común y de fortaleza política dentro del peronismo”, complementó.

Cristina Kirchner podría complicarle las elecciones de medio término a La Libertad Avanza

Por otro lado, el periodista señaló: “La estrategia para muchos era que se presente, pierda y directamente queda marginada de esa vía electoral para el 2027, sin embargo, podría pasar que Cristina Kirchner termine siendo candidata de un territorio que pueda ganarle a La Libertad Avanza”. A su vez, remarcó que, “en ese contexto no quedaría debilitada Cristina Kirchner, incluso podría tomar el poder de ser de las pocas opositoras que puedan llegar a tener un buen rendimiento”.

“Muchos empresarios decían que Cristina Kirchner se presente, pierda y ya nos sacamos de encima la grieta, por lo menos nos sacamos de encima el nombre de Cristina Kirchner”, expresó Maciel, que después concluyó: “Para otros, si está proscrita o si no la dejan ser candidata, lo más probable es que tengamos a Cristina Kirchner para rato y esto genere una inestabilidad a mediano y largo plazo que podría llegar a frenar un montón de inversiones”.