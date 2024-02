Los expertos estiman una baja sustancial del CCL ante la liquidación del agro

Crecen las expectativas sobre la liquidación que puede venir por parte del campo, sin embargo, hay estimaciones de que la entrada de divisas no podría ser de la magnitud que espera el Gobierno. Con el fin de ampliar este panorama, este medio le consultó al economista, Federico Glustein, quien comentó también que la calma del tipo de cambio se debe a varios factores.

“Esta calma es producto de varios factores y de una recesión, la cual obliga a los agentes a vender divisas que tenían guardadas de otros momentos en los cuales aprovecharon para comprar divisas”, comentó Federico Glustein. “Ya no hay por las dudas, la mayoría están vendiendo un dólar que lo pueden haber comprado a $1.100 y lo pueden estar vendiendo al mismo precio con unos meses de diferencia”, agregó.

El dólar no está tan presionado como antes

Posteriormente, Glustein planteó: “Ya no hay tanta presión sobre el dólar, porque si hay una caída del consumo, un aumento de la pobreza y una mayor venta de divisas, todo eso decanta en que la demanda de pesos también cae”. Luego, manifestó que, “esos pesos excedentes que circulaban no están porque no hay capacidad de tener esa demanda”.

Se espera una fuerte oferta de contado con liquidación

“Parte de la liquidación de la cosecha se da por contado con liquidación, por lo tanto, cuando se empiece a subir la cantidad de liquidación vamos a tener una mayor oferta en el ccl”, sostuvo el entrevistado. “Lo que va a venir es una baja sustancial por mayor ingreso de divisas”, complementó.

Qué podría ocurrir con el Banco Central de haber una liquidación

Por otro lado, el economista señaló que, “hay una expectativa desmesurada pero pasaron 2 cosas, una mini sequía de casi 10 días a fin de enero muy notoria”, por lo cual, “no va a ser tan grande la diferencia, contabilizando la caída del precio y la mini sequía, pero no se va a tocar ese esquema de liquidación porque el Banco Central no va a comprar una numerosa cantidad de divisas de las liquidaciones”.

“Tenemos un crawling peg del 2%, con lo cual, vamos a tener una divisa para cuando se dé el grueso de menos de $900”, expresó Glustein. A modo de cierre, dijo que, “el esquema 80/20 va a cambiar, van a permitirle al agro liquidar más al contado con liquidación. A partir de febrero, el 80% de los importadores que tenían deuda comercial están empezando a liquidar”.