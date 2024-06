“Los libros de economía en Argentina no funcionan tan bien”, aseveró un economista

En diálogo con Canal E, el economista, Eduardo Coria Lahoz, habló sobre el panorama económico de Estados Unidos y cómo la Reserva Federal busca reducir sus niveles de inflación. Además, comparó la situación de las economías más desarrolladas del mundo con la de Argentina y destacó que lo que se aplica en otros países no se puede realizar.

“El principal problema que hoy está mostrando la economía norteamericana es el tema de la inflación, para ellos tener una inflación del 3,4% anual es visualmente una locura porque están tratando de alcanzar un objetivo de 2% anual”, comentó Eduardo Coria Lahoz. “Ya llevan un año y medio desde que tuvieron la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años, que tocó el 9% y, a partir de ahí, empezaron a tratar de bajarla”, agregó.

La disyuntiva de la Reserva Federal

Posteriormente, Lahoz planteó: “Le está costando mucho a la Reserva Federal poder bajar esa tasa del 3,4% al 2%, porque para hacerlo tendría que aumentar las tasas de interés, con lo cual, va a incrementar el nivel de recesión en la economía y están en la disyuntiva de si tienen un poco menos de inflación o un poco más de recesión”.

Diferencias entre la economía argentina y los países desarrollados

“La economía norteamericana dista mucho de la economía argentina”, sostuvo el entrevistado. “Muchas de las cosas que funcionan en la economía norteamericana y en todas las economías desarrolladas del mundo, lamentablemente en Argentina no aplican por una enorme distorsión de diferentes variables en la economía”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “La tasa de interés en Argentina no está tan ligada a la actividad económica por todos estos avatares que han vivido los empresarios argentinos, en realidad son supervivientes”. A su vez, remarcó que, “cuando se actúa sobre la tasa de interés en Argentina, tendríamos que levantar la tasa de interés para que sea una tasa positiva y se llega a la conclusión, de que al aumentar la tasa de interés, la economía no se frena pero sí aumentan los costos del Banco Central”.

A modo de cierre, Lahoz expresó: “El déficit cuasifiscal en un país desarrollado no existe, porque los bancos centrales no tienen grandes volúmenes de pesos que están emitiendo para bajar la inflación, en Argentina eso es una deuda muy grande que tiene el Banco Central y por eso los libros de economía en Argentina no funcionan tan bien”.