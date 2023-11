“Los mercados van a estar atentos a la configuración inicial de las autoridades económicas”, aseguró un economista

La designación de un nuevo gobierno para Argentina despertó las expectativas del mercado internacional, el cual se mantiene muy atento a lo que pueda definirse en lo que tiene que ver con las máximas autoridades del sector económico, como puede ser el ministerio de economía y el Banco Central. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E dialogó con el economista, Ramiro Tosi.

“De los datos relevantes de lo que es la evolución de la economía americana y lo que influye en el resto de los mercados, fue la publicación de lo que son las solicitudes de inicios de seguro de desempleo”, comentó Ramiro Tosi, que después agregó: “Lo que se observó fue un aumento de las solicitudes de la edición semanal bastante por encima del mercado, pero si uno mira las solicitudes continuas, bajó respecto del último máximo que había tenido”.

La FED no subirá la tasa de interés y abandonará el ciclo alcista

Posteriormente, Tosi planteó: “Quedan pocos datos previos a lo que va a ser la última reunión del año en la FED”. Luego, manifestó que, “la expectativa del mercado es que la FED no solamente no va a subir la tasa en esa reunión, sino que ya abandonaría el ciclo alcista de tasa y, por eso, se reflejó en los mercados de acciones y bonos que siguen con este rally”.

Los mercados se mantienen expectantes a la designación de las principales autoridades económicas

“A lo que era un buen clima internacional se le sumaron los factores específicos de cierto cambio de expectativas que generan la asunción de un nuevo gobierno, después el tiempo dirá si ese cambio de humor se va a ir consolidando en el tiempo”, sostuvo el entrevistado. “Los mercados van a estar muy atentos a la configuración inicial de las máximas autoridades económicas, en principio, el titular del ministerio de economía y del Banco Central”, completó.

Qué trascendió de la reunión entre Luis Caputo y los banqueros

Por otro lado, el economista señaló: “Luis Caputo tuvo reunión con los banqueros, no se trascendió demasiado el detalle de esa conversación, solamente que se habló de que no sería una solución compulsiva al estilo el plan bonex”. Sobre la misma línea, remarcó que, “sería preocupante si la solución es intentar algo que ya se hizo en 2018 y la experiencia no fue demasiado alentadora”.

A modo de cierre, Tosi explicó que, “al que le tenés que canjear las leliqs no son inversores de a pie sino son a los propios bancos”, con lo cual, “qué tipo de instrumentos le vas a dar y qué liquidez tiene ese instrumento es fundamental, porque de alguna manera vas a estar afectando la hoja de balance de los bancos y pueden perder capacidad de préstamo”.