Luciano Fusaro sobre la baja frecuencia en el transporte público: “Hay 5% menos de kilómetros recorridos”

La primera confirmación en cuanto al transporte público es que durante octubre no habría un aumento de la tarifa, sin embargo, siguen en agenda cuestiones como el subsidio que reciben las empresas de colectivo por parte del Estado y la baja en la frecuencia debido al deterioro de las unidades. En relación a este tema, este medio dialogó con Luciano Fusaro, vicepresidente de la AAETA.

“En principio no va a haber aumento de tarifa, no es que está descartado octubre pero hasta el momento no tienen confirmación de que eso vaya a ocurrir”, comentó Luciano Fusaro. “Lo que hubo esta semana, que se publicó en el boletín oficial, es una nueva estructura de costos oficial, que determina el nivel de subsidios que necesita el sector para operar”, agregó.

Qué establece la nueva estructura de costos

Posteriormente, Fusaro planteó: “Esa nueva estructura de costos tiene un fuerte incremento de los subsidios de la ciudad, en realidad, cubre los subsidios que retiró la Nación, que termina aportando menos subsidios que antes y la ciudad un poco más”. Luego, manifestó que, “la provincia sigue en valores similares y se computa también el ajuste de tarifas que hubo en el mes de agosto”.

Subsidio rechazado

“Este es un sector que no quiere ni demanda subsidio alguno, de hecho, la tarifa de colectivo tiene que surgir de una base lógica que cubra los costos de explotación porque sino la gente después se queda sin colectivo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El subsidio el Estado se lo tiene que dar a las personas que no pueden pagar el boleto, hay mucha gente que no puede pagar un simple boleto de colectivo bien calculado”.

Por otro lado, el vicepresidente de la AAETA señaló: “Hay 5% menos de kilómetros recorridos, los coches están más viejos y se rompen más, no está habiendo incorporación de unidades cero kilómetro”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en lo que va del año se incorporaron solamente 400 vehículos cero kilómetro, cuando por la altura del año en la que estamos deberíamos estar en torno a los 1.500 vehículos cero kilómetro”.

“Cuando uno mueve personas es importante la inversión permanente, la ley nacional de tránsito establece que un coche que transporta personas no debería exceder los 10 años de antigüedad y hoy ya tenemos un tercio de la flota que tiene más de 10 años de antigüedad”, expresó Fusaro. Para finalizar, dijo que, “por un parche normativo, lo que ha hecho la secretaría de transporte es permitir que circulen hasta 13 años”.