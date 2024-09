Luis Secco: “El Gobierno parece que instaló esta idea de que hay que tener miedo a salir del cepo”

Más allá de que fue una bandera de campaña apenas asumió Javier Milei la presidencia, la salida del cepo se ha ido postergando hasta el punto de que no se sabe cuándo se llevará a cabo la unificación cambiaria e incluso parece haberse instaurado cierto temor por las consecuencias económicas que podría tener. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el economista, Luis Secco.

“Se estacionó la inflación en el 4%, el umbral del 4% es la mitad de la que había los primeros 11 meses del 2023, estamos en un sendero razonable, sin embargo, puesto en perspectiva más a largo plazo, desde 2011 para acá, el promedio de la inflación es 3,8%”, comentó Luis Secco. “Entramos en un umbral alto de inflación, no está mal comparado con el pasado más reciente, pero todavía queda mucho trecho”, agregó.

El Gobierno deberá trabajar su confianza porque solo el superávit fiscal no alcanza

Posteriormente, Secco planteó: “Es medio paradójica la situación, puede gustar más o menos cómo consiguió el Gobierno el superávit fiscal pero hay equilibrio fiscal, cierra los grifos de emisión monetaria, no hay déficit fiscal ni emisión monetaria y aún así no alcanza”. Luego, manifestó que, “el Gobierno tiene que empezar a trabajar sobre otras cuestiones y una de ellas es clave que es la confianza”.

La inercia inflacionaria aún no se quiebra

“El problema es lo cambiario”, sostuvo el entrevistado, que después explicó: “Como sigue existiendo una expectativa de corrección cambiaria y hay otros precios relativos de la economía que también están atrasados, la inercia inflacionaria no se quiebra”.

Por otro lado, el economista señaló: “Cuando uno abre la caja de herramientas que tiene a disposición el Gobierno para tratar de hacer ese shock de confianza en la cabeza de todos los argentinos, lo que se encuentra es que no tiene muchos instrumentos”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno no tiene una buena comunicación, es algo que no está consiguiendo y parece que instaló esta idea de que hay que tener miedo a salir del cepo”.

Sobre el final, Secco destacó que, “el riesgo país dejó de caer y se dio vuelta desde que el Banco Central no acumula más divisas, no se sabe por qué le cuesta tanto al Banco Central acumular divisas, además, el Gobierno parece que no quiere usar el instrumento de la tasa de interés”.