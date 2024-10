En diálogo con Canal E, el senador bonaerense, Marcelo Daletto, habló sobre la caída de la recaudación que está enfrentando tanto el país en general como la provincia de Buenos Aires en particular. También se refirió al manejo de Axel Kicillof como gobernador y que habría ejercido un ajuste mayor al que hizo Javier Milei.

“Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires no es ajeno a lo que está pasando en el país que es una caída en la recaudación, la provincia de Buenos Aires se financia con ingresos nacionales y con impuestos provinciales”, comentó Marcelo Daletto. “Los impuestos nacionales, hasta agosto, han bajado un 15% y los impuestos provinciales han bajado un 6%”, agregó.

La provincia de Buenos Aires quedó con un déficit de 2 masas salariales desde que asumió Milei

Posteriormente, Daletto planteó: “Esto es crítico para la provincia porque si miramos la fotografía de diciembre, cuando se inicia el Gobierno de Milei, la provincia de Buenos Aires había terminado muy mal, había terminado con un déficit que representaba 2 masas salariales”. Luego, manifestó que, “en la provincia de Buenos Aires, el 42% de lo que gasta se va en salarios y es el primer gasto en el que se siente la crisis”.

La movida de Axel Kicillof que superó al Gobierno

“La provincia de Buenos Aires está mejor que el año pasado porque Kicillof hizo un ajuste más grande que Milei”, sostuvo el entrevistado. “En los primeros 8 meses, la inflación, contra los primeros 8 meses del año pasado, aumentó un 268%, por eso la recaudación bajó un 228% y el gasto aumentó un 204%, es decir, Kicillof aumentó el gasto por debajo de la inflación”, complementó.

Por otro lado, el senador señaló: “El ajuste se vio en salarios, se vio en jubilaciones, porque entre salarios y jubilaciones tenemos un poco más del 60% del gasto público, entonces, Kicillof aumentó salarios y jubilaciones por debajo de la inflación”. A su vez, remarcó que, “si Kicillof hubiera gobernado como hizo en su primer periodo, hoy estaríamos con patacones y los trabajadores hubieran perdido casi un 30% contra la inflación”.

“La provincia, ajustando y achicando el gasto, ha podido defender la transferencia a los municipios para que no baje tanto”, expresó Daletto. “Si bien esto es por ley, los municipios no lo han sufrido tanto, igualmente, esto no quita que no estemos en crisis”, concluyó.