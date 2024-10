Marcelo Fernández: “La reforma laboral está mal usada porque parece que se va contra los derechos de los trabajadores”

El Gobierno reglamentó la reforma laboral aprobada por el Congreso cuando se debatió la Ley de Bases y el secretario de trabajo, Julio Cordero, se reunió con CGERA para explicar los cambios más importantes como las indemnizaciones o los periodos de prueba. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se puso en comunicación con el presidente de CGERA, Marcelo Fernández.

“Nos visitó Julio Cordero, el secretario de trabajo, por la reglamentación de la reforma laboral que estaba en la Ley Bases, por lo cual, queríamos que el secretario de trabajo nos visitara y dijera a las distintas cámaras cómo era el tema de las indemnizaciones y las multas”, comentó Marcelo Fernández. “Mucho de esto era pedido por la pequeña y mediana empresa, ya que las multas que pagaban las PyMEs en los juicios laborales eran siderales”, agregó.

El erróneo concepto de “reforma laboral”

Posteriormente, Fernández planteó: “No son reformas laborales, porque muchísimos dirigentes, del movimiento obrero sobre todo, también estaban de acuerdo, las multas no iban al trabajador sino a los estudios jurídicos”. Luego, manifestó que, “la reforma laboral a veces está mal usada porque cuando se habla así parece que se va contra los derechos de los trabajadores y no es así, de lo que se está hablando son de cosas realmente muy injustas”.

“Queremos discutir estos temas cuando salga la reforma porque el trabajador donde va todos los días es a la empresa y no al sindicato o a la cámara empresaria”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Queremos que no se hable de estos temas mediáticamente, sino que se haga en una mesa de trabajo porque la PyME está muy preocupada porque el trabajador cuando ve estas cuestiones va a la empresa a trabajar con la problemática”.

Los trabajadores y las empresas deben encargarse de sus convenios y no el Gobierno

Por otro lado, el presidente de CGERA señaló: “Sí que hay que arreglar cosas porque hay convenios colectivos que tienen muchos años, pero no es el Gobierno el que lo tiene que arreglar, lo deben arreglar sindicatos y empresarios en una mesa”. A su vez, remarcó que, “nosotros no hablamos de recortar ningún poder ni la cuota sindical, porque esto no es demagógico ni quedar bien”.

“Lo que no tenemos que permitir, y es una asignatura pendiente en el sector privado, es que legislen por nosotros”, expresó Fernández. Para finalizar, dijo que, “nosotros deberíamos tener las propuestas superadoras y que estemos todos conformes, ni que se vulneren derechos del trabajador o del empresario porque es quien genera empleo”.