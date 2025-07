Mariano Gorodisch: “El Gobierno entre bajar la inflación o acelerar los créditos, opta por bajar la inflación”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, conversó con Canal E y analizó el contexto financiero, marcado por tasas de interés récord, la incertidumbre en torno a la próxima licitación del Gobierno y la creciente mora en los créditos al consumo.

Mariano Gorodisch explicó que, “las tasas volaron, la LECAP a 8 días llegó a una tasa del 100% y terminó en el 57,5%”. Sobre la misma línea, agregó: “Los bancos que habían bajado las tasas de plazo fijo después del dato de inflación del 1,6, tuvieron que volver a subirlas por falta de liquidez”.

Cómo afecta la suba de tasas al sistema económico

La suba de tasas afecta especialmente a las líneas de financiamiento más urgentes. “Suben las tasas de los préstamos hasta niveles del 150% para decirle incluso a las empresas, empresas, individuos, mejor no tomes ahora, esperá”, explicó. “Si necesitás plata urgente, te la tengo que prestar a esta tasa, a una tasa del 150%, que es una invitación a no tomar ese dinero porque naturalmente no es conveniente para nadie”, describió.

Por otro lado, Gorodisch aseguró que el Gobierno, en la encrucijada entre crecimiento o estabilización, eligió un camino claro: “El Gobierno entre bajar la inflación o crecimiento que implicaría poder acelerar los créditos, hoy está optando por bajar la inflación”. Por eso, resaltó que, “no tendría problemas en convalidar tasas más altas”.

Fuerte aumento de la morosidad ante el aumento de tasas

La suba de tasas viene acompañada de una mayor morosidad. por lo cual, citó los datos del último informe del Banco Central: “La mora del último informe sobre bancos... correspondiente a mayo, duplicaba la mora de un año atrás”. Luego, precisó que pasó del “1,9% al 3,8%”. En cuanto a los préstamos al consumo, “en diciembre estaban en 2,5%, en mayo se duplicaron al 5%”.

“La mora está creciendo mucho en el sistema financiero y los propios bancos lo permiten”, señaló el periodista, que después anticipó: “Quien tome un préstamo a esta tasa, seguramente nos va a crecer la morosidad”.

A su vez, manifestó que la dinámica bancaria también se ajustó a esta coyuntura: “Incluso los préstamos para empresas que antes prestaban a un año, ahora a dos semanas”. En este sentido, destacó: “Vos necesitás la plata, ok, te la damos a dos semanas nada más, a esta tasa del 150% y que implique un costo financiero total del 300%”.