Menos comisiones y más dólares: así cambió exportar servicios desde Argentina

En diálogo con Canal E, la especialista en pymes Elisabet Piacentini explicó cómo cambiaron las condiciones para exportar servicios en Argentina, los beneficios actuales para monotributistas y empresas, y advirtió sobre reclamos retroactivos de derechos de exportación.

De un cepo restrictivo a un escenario más flexible

Piacentini recordó que “durante mucho tiempo, cuando vendíamos un servicio al exterior, entraba de manera pesificada” y con un tope de apenas 12.000 dólares anuales. En ese contexto, la brecha cambiaria hacía que el ingreso fuera “casi la mitad del valor del dólar”.

Según la contadora, esto derivó en que “no se liquiden los dólares en el país”, ya que muchos buscaban cobrar por vías alternativas, como billeteras virtuales internacionales. El actual límite de 36.000 dólares anuales, remarcó, es “más interesante para cada persona” y reduce la necesidad de recurrir a mecanismos complejos o costosos.

Menos comisiones y mayor competitividad bancaria

La especialista destacó un cambio positivo para pequeños exportadores de servicios: “Los bancos bajaron las comisiones”. Antes, señaló, un profesional que cobraba 200 dólares podía perder 50 en comisiones mínimas, algo que ahora muchos bancos han eliminado para competir.

Fin de las maniobras con cuentas y sociedades en el exterior

Piacentini sostuvo que hoy no tiene sentido abrir cuentas o crear sociedades en el extranjero solo para evitar liquidar divisas, ya que “la brecha no es tan grande” y el dólar oficial vale lo mismo o más que otras referencias como el contado con liquidación.

Obligaciones fiscales y beneficios vigentes

En cuanto a la situación tributaria, advirtió que los monotributistas que exportan servicios deben monitorear su facturación anual, ya que “si pasas los 24 millones de pesos anuales, te pases al IVA inscripto”. No obstante, resaltó que las exportaciones de servicios no pagan IVA, ingresos brutos ni derechos de exportación actualmente.

Reclamos retroactivos de la AFIP

La contadora alertó que la AFIP está reclamando derechos de exportación de 2018, 2019 y 2020, años en los que ese tributo estuvo vigente. “Ahora se pueden pagar en hasta 60 cuotas para pymes”, precisó, y recordó que quienes tenían certificado PyME estaban exentos, por lo que es clave contar con esa acreditación.

Diferencias entre personas físicas y jurídicas

Finalmente, Piacentini aclaró que, tras la eliminación del cepo para personas físicas, los pagos por exportación de servicios ingresan directamente en dólares a sus cuentas locales. En cambio, para personas jurídicas, los fondos se liquidan en pesos al tipo de cambio oficial.