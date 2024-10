Mario Barletta: “La organización Unión Cívica Radical no está funcionando como debería funcionar”

La Unión Cívica Radical sigue atravesada por el desgaste que implica la división que se produjo ante la presencia de ideas disímiles en lo que se refiere al apoyo de las medidas que impone el Gobierno y se instauró una grieta de manera interna en el bloque. En este sentido, este medio se contactó con el diputado nacional por Santa Fe de la UCR, Mario Barletta.

“No estoy en absoluto de acuerdo con la división de la UCR, es un sinsentido, no tiene nada que ver con lo que la gente nos pide, con lo que la gente necesita y con lo que el país necesita”, comentó Mario Barletta. “Hay demasiadas grietas, demasiadas confrontaciones, de un modo que lamentablemente hoy está vigente que es a través del agravio y el insulto”, agregó.

Qué posición tomó el gobernador de Santa Fe ante la división de la UCR

Posteriormente, Barletta planteó: “No creo que el gobernador de Santa Fe haya tomado posición, más allá de compartir la necesidad y, en ese sentido, también acompañó la necesidad de que no se produzca la división del radicalismo”. Luego, manifestó que, “por supuesto hay diferencias que se dialogan y se buscan los acuerdos, pero es lo que en el radicalismo no está sucediendo”.

La UCR no está encontrando los vínculos para funcionar de manera coordinada

“La falta de acuerdos no es por la cuestión que se explicaba al principio del voto por el tema de los vetos, la cosa viene de más atrás”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La organización Unión Cívica Radical no está funcionando como debería funcionar, no existen los vínculos necesarios y las intenciones para trabajar en forma coordinada”.

Por otro lado, el diputado señaló: “Sentarse en la mesa de Javier Milei es una expresión un tanto vaga y tampoco hablaría de alianzas”. A su vez, remarcó que, “hay quienes creen dentro del radicalismo que la responsabilidad, la estrategia y lo que se debería hacer es mayor cercanía con las políticas que se están llevando adelante desde el Gobierno”.

“Hay otro sector dentro del radicalismo que piensa que hay que generar una oposición más férrea a las políticas que se están llevando adelante desde el Gobierno”, expresó Barletta. “Esto indica que no hay un problema ideológico ni de modelo de país dentro del radicalismo”, finalizó.