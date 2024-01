Cámara Argentina de Comercio: “El objetivo de déficit cero es primordial e imprescindible”

Llegar al déficit cero es el objetivo principal del Gobierno para el corto plazo en materia económica y es de lo que se habló en la reunión de Luis Caputo con el empresariado argentino. Es por eso que para entrar más en detalle sobre el complicado objetivo que busca alcanzar el Gobierno, este medio se puso en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman.

“Un país sin una actividad fuerte, sin un empresariado fuerte, es muy difícil salir adelante y para eso se necesita generar las condiciones”, comentó Mario Grinman. “Argentina tiene un problema estructural de hace 90 años, de los cuales solamente en 10 tuvimos un equilibrio fiscal. Siempre estuvimos endeudados, gastando más de lo que tenemos y eso no es viable, se tiene que terminar”, agregó.

La importancia de llegar al déficit cero

Posteriormente, Grinman planteó: “El objetivo de déficit cero es primordial y es imprescindible llegar a eso”. Luego, manifestó que, “no es un camino fácil pero si hacemos las cosas bien, si todos nos encolumnamos bajo este objetivo, la Argentina a partir del año 2025 va a volar, porque están dadas las condiciones para hacerlo”.

El consumo está en caída desde julio de 2023

“La caída de las ventas o el consumo viene cayendo desde el mes de julio del año 2023 y yo estimo que va a caer un par de meses más”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La Argentina vivió engañada con una sensación de bienestar para ciertos sectores donde nos hicieron creer que la energía era barata, el combustible es barato y eso no existe”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio señaló: “Se tienen que reacomodar todas las variables de precios y se tienen que sincerar, por eso pasó esa escalada a finales de noviembre”. Sobre la misma línea, remarcó que, “tiene que haber un reacomodamiento salarial, pero para eso es importante que se hagan las cosas correctamente”.

Actualmente la Argentina no es un país confiable

A modo de cierre, Grinman expresó: “Todos necesitamos confianza y previsibilidad. La Argentina no es un país confiable, no es un país predecible y si no lo es para los propios argentinos menos para los que están en el exterior”.