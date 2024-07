Mario Grinman: “Tienen que sacarse de la cabeza que nosotros queremos desproteger al trabajador”

El Gobierno tuvo una reunión tanto con la CGT como con los empresarios, todo en función de llegar a ciertos consensos en lo que se refiere a lo laboral y marcar un rumbo hacia el correcto funcionamiento del país. En este contexto, este medio se comunicó con Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

“La reunión entre los empresarios y la CGT fue tensa pero se pasó rapidísimo, realmente muy productiva”, comentó Mario Grinman. “Lo que se necesita acá es dialogar, obviamente respetándose entre todos, las posiciones son distintas, las situaciones son distintas, no es lo mismo la situación de la construcción, de los industriales o de los comerciantes”, agregó.

Los consensos que se logren deben ser a favor del país

Posteriormente, Grinman planteó: “Los que van a empezar a trabajar rápidamente son los equipos técnicos, para tratar de lograr consensos entre los sectores productivos de Argentina”. Luego, manifestó que, “esto es imprescindible porque acá no tiene que haber ganadores ni perdedores, el único ganador tiene que ser el país”.

Desconfianza: una variable que altera la economía de Argentina

“Argentina necesita generar confianza, no solo para nosotros los argentinos, sino también para el mundo”, sostuvo el entrevistado. “El problema de Argentina es la desconfianza y cuando no hay confianza, no hay inversiones y, cuando no hay inversiones, no hay nuevos puestos de trabajo”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio señaló: “Tienen que sacarse de la cabeza que nosotros queremos desproteger al trabajador, nosotros necesitamos de los trabajadores pero no hay posibilidad de tener trabajadores si no hay densidad de empresas”. A su vez, remarcó que en Argentina, “como no hay confianza, hace muy difícil que un empresario quiera invertir en nuestro país”.

A modo de cierre, Grinman expresó: “Las cosas hay que cambiarlas, pero no para desproteger al trabajador, no para precarizar al trabajador, sino para darle sostenibilidad y, fundamentalmente, para que aquellos que están en la informalidad se incorporen al sistema”.