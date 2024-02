Confederación Federal PyME: “La industrialización es el verdadero camino hacia el desarrollo de un país”

De cara a las medidas que se presentaban en la Ley de Bases y el DNU en cuanto a lo que se refiere de las PyMEs, con diferentes cambios que podrían tener repercusiones en el sector, comenzó un debate sobre si en Argentina debería haber una industrialización y no una primarización. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González.

“Todas las políticas siempre fueron orientadas a la primarización de la economía, baja industrialización, donde eso impacta de manera negativa por un lado y positiva por otro”, comentó Mauro González. “La industrialización es el camino verdadero hacia el desarrollo de un país, en agregar valor, generar empleo y tecnificar, es un camino a largo plazo”, agregó.

La diferencia entre primarizar o industrializar

Posteriormente, González planteó: “A veces los gobiernos quieren tomar atajos, quieren llegar rápido a tener una balanza comercial no deficitaria y a veces eso también te lleva a resultados negativos”. Luego, manifestó que, “no es un buen camino primarizar, el mejor es industrializar pero hoy Argentina tiene que avanzar en un mix, entendiendo la necesidad del ingreso de dólares.

La inflación empuja a las empresas a la informalidad

“No estamos viendo que se apliquen políticas económicas hacia la producción nacional, hacia la industria nacional y esto nos está preocupando de sobre manera”, aseveró el entrevistado, que después completó: “El impacto inflacionario empuja a las empresas más pequeñas a la informalidad, cuando el camino lógico es formalizar aún más el sector, lamentablemente, este tipo de políticas que se están aplicando están empujando a la informalidad”.

Desarrollo industrial

Por otro lado, el presidente de la Confederación Federal PyME señaló: “Se necesita la no aplicación de un 15% del impuesto país a las exportaciones, en particular de las PyMEs”. Sobre la misma línea, remarcó que, “no solamente estamos pagando un dólar alto al importar en bienes e insumos para producir, sino que también el impuesto país lo esté pagando la pequeña y mediana empresa en sus exportaciones, no estimula para nada el desarrollo industrial”.

A modo de cierre, González expresó: “Debe aplicarse una política de tasas subsidiadas para el sector productivo, no podemos tomar tasas tan altas porque no existe un negocio rentable que a vos te genera producir estas tasas”.