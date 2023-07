Miguel Ponce: "Estamos al borde del default"

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están lejos de llegar a buen puerto y esto genera preocupación en el mercado.

En este contexto, nos comunicamos con Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, quien habló sobre la actualidad política de la economía en el país.

Panorama económico complejo

“El dólar superó los 500 pesos y la inflación está en torno al 6 y algo pero, desde que inició la gestión de Alberto Fernández, los precios aumentaron más de un 500%”, explicó Ponce, quien luego se preguntó: “¿Tu salario o jubilación aumentó lo mismo?”.

“Hay una dolarización pre electoral que se da en un momento en el que no hay reservas y no hay acuerdo con el FMI”, dijo el experto. “Hace rato que no me siento tan preocupado, estamos al borde del default”, complementó.

En esa misma línea, el economista dijo que “hace falta cerrar el acuerdo en estas horas porque el board se irá de vacaciones la semana que viene”. “Me preocupa el desmanejo y esto se refleja en el mercado”, añadió.

Por otro lado, Ponce dijo que “el Gobierno sabe que tiene 8 mil millones de dólares en rojo de las reservas”. “Hoy no pueden hacer frente a ningún tipo de corrida cambiaria, hacen falta señales de tranquilidad y parece que hay una suerte de mala praxis en el Gobierno”, concluyó.