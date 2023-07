La desaceleración de la inflación en junio, con un ritmo del 6%, le dio una buena noticia al ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco de su campaña electoral de cara a las PASO que se realizarán justo dentro de un mes. El dato permitió contrastar con el estancamiento de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que generó “ruidos” en el mercado, ante la escasez de dólares en las reservas internacionales del Banco Central. También, le dio aire para respirar en medio de un incipiente tembladeral en las cotizaciones de los dólares paralelos, que pueden ser un dolor de cabeza post PASO, acompañado de la demanda dolarizadora preelectoral.

En el Palacio de Hacienda consideraron que la tendencia a la baja del IPC es una muestra de “liderazgo” de Massa, luego de atravesar la tormenta generada por la corrida cambiaria de abril, con un pico del 8,4%, que había cubierto de dudas su candidatura presidencial. El ministro de Economía se jugó “a todo o nada” a controlar a la inflación, como carta de campaña. Se aferró a la premisa de sus socios kirchneristas de evitar una devaluación brusca, para evitar una pérdida abrupta del poder adquisitivo de los trabajadores y un derrumbe de la clase media, sin herramientas para poder recuperarse de semejante golpe.

El dólar blue pasó la "barrera psicológica" de los $500 y saltó a $507 en el arranque de la rueda

“Desde que llegó al Ministerio, logró sobreponerse a varios intentos del mercado por marcarle el rumbo de la economía. Está demostrado que va a llegar”, aseguró a PERFIL, en estricto off the record, un economista muy escuchado por Massa. El pedido de reserva no está atado a la controversia de esas declaraciones, sino a lo que vendrá después del 10 de diciembre. Si el jefe del Palacio de Hacienda toma el control de la Casa Rosada, le podría caber la misma ley que a sus competidores: la implementación de un plan de estabilización, con eliminación de la brecha cambiaria y devaluación de por medio. “En enero te cuento”, soltó, enigmático, ese mismo exfuncionario. Quizás exista un plan B para lograr acoplar el “plan llegar” con un nuevo comienzo.

La inflación alta, pero a la baja, sale de la campaña

Detrás de la curva a la baja de la inflación existen varios elementos a evaluar. Inicialmente, la desobediencia de Massa para utilizar los dólares de las reservas del Banco Central, a pesar del impedimento del FMI. Esa jugada no sólo cortó con la corrida cambiaria de abril, sino que le valió el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que no debió llamar al ministro para pedirle esa tarea, sino que vio en ese movimiento una “fidelidad natural” a los principios del acuerdo sellado en el Frente de Todos, que luego se iba a transformar en Unión por la Patria.

El argumento cambiario para frenar a la inflación es el que utilizó el jefe del Mecon para demostrarle al Fondo “con números el efecto devastador de la no intervención”. También confiaba que iba a tener un guiño más contundente del staff del FMI al momento del adelanto de los dólares, a pesar del no cumplimiento de las metas del acuerdo original de repago de la deuda. Hoy, en el Palacio de Hacienda, afirman que el resultado es más contundente en el bienestar de la población, que las reglas y entredichos con el organismo multilateral de crédito.

El FMI aseguró que trabajan "intensamente" para llegar a un acuerdo pero no dio fechas

Sucede que la inflación iba a ser el eje de la campaña de los distintos candidatos. Massa esperaba para fin del año pasado un IPC con un 3 adelante, “pero el efecto sequía jugó en contra”, suele contrarrestar a su propia afirmación el ministro como argumento. La oposición, en tanto, esperaba que el mercado adoctrinara antes de tiempo al Gobierno por sus políticas expansivas en torno a la emisión. El IPC sin saltos de alarma corrió a la economía del centro del debate y puso a las diferencias ideológicas dentro de las propias coaliciones como centralidad. Ahí también festejó Massa. “Que se maten en la interna entre (Patricia) Bulrrich y (Horacio) Rodríguez Larreta. Nosotros no vamos a hacer nada”, fue la orden.

El empresariado “jugó bien”

Hubo otro punto de incidencia. El empresariado “jugó bien” en la carrera de las remarcaciones. Fuentes del establishment admitió a PERFIL que la estabilidad de precios implicó, incluso, hasta pérdida de rentabilidad a fábricas y grandes centros comerciales. El plan del círculo rojo fue “no asfixiar al candidato oficialista” con una carrera contra el dólar. A cambio, Massa les mostró su flexibilidad para escuchar y tomar decisiones en favor de los intereses del sector privado, “sin desatender los reclamos kirchneristas”. Los empresarios respiraron aliviados con la desactivación de la candidatura del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, a quien “respetan”, pero lo consideran un representante de Cristina Kirchner.

La tendencia bajista de la inflación no esconde el fracaso de las políticas para evitar los desajustes macroeconómicos. El acumulado anual de las remarcaciones por encima del 130% y un 509% desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández. Con esos números en mano, Massa no saldrá a festejar “la baja de la inflación”, sino que será medido en las apreciaciones. En su equipo económico saben que el poder de distorsión sobre las variables económicas de la población fue tan negativo, como contundente.

El salario mínimo pierde por goleada contra la inflación: cayó 6% en seis meses

Con la “campaña como gestión”, el precandidato presidencial buscará hacerle frente al contragolpe que le dio el Fondo. Algunos funcionarios de su entorno, incluso, sospechaban de una “movida política” detrás de la inflexibilidad del organismo multilateral de crédito de soltar el ajuste fiscal en medio de la campaña. Por ahora, Massa le saca rédito a su viaje a China, cuando el sueño presidencial se empezaba a hacer realidad. Hoy, las importaciones, se pagan 8 a 2 en yuanes contra los dólares.

