El dólar blue pasó la "barrera psicológica" de los $500 y saltó a $507 en el arranque de la rueda

El dólar blue registró ayer una fuerte suba y alcanzó un nuevo récord histórico, al cerrar a $503 en la punta vendedora y empujar al alza a los restantes tipos de cambio, mientras el Banco Central (BCRA) volvió a vender yuanes. De esta manera, la divisa paralela registró su cuarta alza consecutiva, superando la "barrera psicológica" de los $500 y llevando la brecha con el tipo de cambio oficial a $90,5.

Por su parte, este jueves el paralelo comenzó la rueda con un salto de $4 por encima del último cierre y se sitúa en $507. En tanto, el dólar MEP subía a $489,75, mientras que el del Contado con Liquidación (CCL) lo hacía a $518,21.

Por su parte, la cotización oficial está en el orden de los $276,89 y sitúa al dólar ahorro vale a $456,87.

Entre los tipos de cambio que aplican para gastos en el exterior, con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$300 mensuales por persona, el dólar Qatar tiene un costo de $553,78 y el "Turista" para gastos por debajo de ese tope vale $484,56.

Qué dicen los analistas sobre la suba del blue

Para los analistas consultados por PERFIL la suba del Blue es una "novedad esperable" en tanto la divisa paralela busca acomodarse a la evolución de los precios de la economía.

Por caso, el Lic Gastón Lentini, esto es parte de ese reacomodamiento. "El dólar MEP en dos meses, varió menos del 5 por ciento. Es el que de alguna manera está intervenido por el gobierno, mientras que la inflación superó cómoda el 15 por ciento, con lo cual la primera reflexión es que el dólar está descansando en un letargo a consecuencia del control que nos impone el mercado del BCRA al intervenir con la compra venta de bonos", expresó.

Para el creador del blog Doctor de tus Finanzas, "La suba del blue aparece cómo una novedad esperable porque lo que justamente hace es acomodarse a la evolución de los precios de la economía", dijo y agregó que "El MEP a $484 aparece como una oportunidad para todos aquéllos pesos declarados, en el circuito formal, que todavía no saben a donde ir".

Algo similar ve en el horizonte Ramiro Marra, que además de economista está compitiendo como pre candidato para Jefe de Gobierno de CABA por la Libertad Avanza. "Estamos viendo que el dólar empieza a recuperar todo el atraso que tenía con la inflación de los últimos meses, y posiblemente ahora que pasó los 500 pesos, esta barrera psicológica, va a tener otro comportamiento", aseguró a PERFIL. En esa misma línea señaló: "Sabemos que el gobierno a través de los dólares financieros lo trataba de tener a menos de 500. Ahora hay ver cómo se va a situar en las próximas semanas", señaló.

Qué pasará tras las elecciones primarias

El gran debate con la cotización de las divisas es qué esperar en los próximos meses ¿Seguirá empujando a la suba a la divisa el apetito de los argentinos por dolarizarse?

Para Lentini, "El debate que se abre entre algunos inversores es como van a 'pasar las PASO' y ahí aparecen algunos perfiles de inversor que creen que bonos como el AL30 tienen muchísimo para subir", expresó y agregó que en este contexto "se animan a estar comprados en ese bono porque creen que cualquiera que lidere las encuestas o la votación van a hacer cualquier cosa para cumplir con los pagos correspondientes", explicó.

Recordemos que es un bono en dólares que se puede comprar con pesos, con lo cual, Lentini señala: "quien se atreva a comprar y esperar al día siguiente a las PASO va a estar dolarizado, con un instrumento que muchos creemos, tiene un potencial de suba todavía", agregó.

¿Conviene comprar dólar blue a $500 para ahorro?

Por su parte, la analista Elena Alonso, del Grupo Broda, analizó qué conviene hacer con los dólares a estos valores ¿es buen momento para invertir o mejor poner los pesos en otra cosa?

"Va a empezar a calentarse el dólar, con lo cual no está mal ir comprando de a poco no estaría de mal. Dolarizarse de a poco para ir promediando precios no estaría mal", explicó la analista a PERFIL y aconsejó "previo a las elecciones hay que dolarizarse, no hay que estar en pesos", señaló. Según su mirada, la mejor herramienta es a través de herramientas que estén atadas al dólar y no con el dólar billete", señaló. En relación a la cotización actual de la divisa dijo: "Veo que no es un valor que es tan loco y todavía tiene un lapso de crecimiento. No es la inversión que recomiendo, pero lo prefiero a un plazo fijo", señaló.