Miguel Ponce: “Hay un divorcio dentro del mercado”

Las medidas anunciadas por el equipo económico durante el fin de semana generaron un fuerte impacto en los mercados, la intervención en los dólares surtió efecto y se vio una fuerte caída, sin embargo, los expertos coinciden en que eso afectará al dólar blend y, por lo tanto, a la liquidación del campo. En función de desarrollar este tema, este medio se puso en comunicación con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“Si no les interesara el valor del dólar, si no les interesara el riesgo país, no hubieran tenido que tomar medidas un sábado y un domingo”, comentó Miguel Ponce. “Estamos notando algo muy extraño, que es un divorcio dentro del mercado, es muy raro, no recuerdo otra situación, los dólares bajando y los papeles y los bonos horribles y el riesgo país subiendo al entorno de 1.600”, agregó.

La brecha bajó la cotización del dólar blend y el campo no planea liquidar

Posteriormente, Ponce planteó: “El objetivo central de todo esto era achicar la brecha, pero ahora resulta que la brecha agrava el blend y entonces el campo no líquida”. Luego, manifestó que, “los números son más que contundentes, está habiendo una retención por parte de los dueños de las silobolsas que supera más de USD 16.000 millones”.

Los dólares no van a aparecer

“Por cada dólar liquidado los productores estarían recibiendo menos pesos que antes en términos reales”, sostuvo el entrevistado. “Esta última medida ha empeorado las cuentas y muy claramente, para las cerealeras y los productores, el precio ha disminuido y esto hace que tengamos en cuenta que los dólares no van a aparecer y esto es lo que genera incertidumbre”, complementó.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Queda claro que no le está preocupando al Gobierno la reaparición de mejores reservas y lo más bravo es cómo queda esta situación en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional”. A su vez, remarcó que, “si hay algo que ha calentado al Fondo es que se utilicen las reservas precisamente para intervenir en el mercado cambiario”.

“Que la microeconomía se va a arreglar sola no parece ser lo que el mercado está creyendo, no solo no hay confianza para liquidar de parte de la economía real, sino también de quienes tienen bonos”, expresó Ponce. A modo de cierre, dijo que, “la medida más insólita y la que generó mayor incertidumbre fue la que buscó dar certidumbre, el domingo aparece esta resolución de armar en el exterior un fideicomiso para garantizar los pagos de intereses del año que viene”.