La moratoria “quedó firme porque hubo mucha oposición y el Gobierno no lo ha podido derogar”

Dentro de la Ley Bases, uno de los temas que más preocupaba, sobre todo a las personas que se quisieran jubilar y no contaran con los aportes suficientes, era la eliminación o los cambios en la moratoria. Es por eso que para entender lo que se definió en el Senado, Canal E se contactó con el abogado previsional, Norberto Markarian.

“Las arcas del Estado no están vacías porque Anses recibe dinero de 120 impuestos a parte de los aportes de las personas y todavía le queda el fondo de garantía de sustentabilidad”, comentó Norberto Markarian. “Siempre está esa idea de que Anses no tiene plata y que no llega para pagar, es un juego político”, agregó.

La moratoria continúa firme ante la imposibilidad del Gobierno en derogarla

Posteriormente, Markarian planteó: “Lo importante es que la ley 27.705 que le permitía a las personas poder jubilarse y pagar los aportes por medio de un sistema de descuento mensual o adelantar el pago quedó firme porque hubo mucha oposición y el Gobierno no lo ha podido derogar”.

“Con el programa del Gobierno, quienes se quisieran jubilar iban a pagar a los 65 años de edad, esperaban 5 años más y después le iban a dar una jubilación proporcional”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Podían elegir entre la PUAM o podían ir a un monto proporcional que les tomaba en cuenta algunos aportes que tuvieran y le iban a pagar un plus sobre el mínimo que cobran los jubilados”.

Desapareció la angustia de la gente que se quería jubilar

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “La gente que se está por jubilar, que son tantos, casi 3 millones de mujeres y un millón y medio de hombres, ahora esa angustia de no poder jubilarse desaparece para siempre”. A su vez, remarcó que, “estamos en un buen momento para la gente que tiene el tema de la jubilación y la Anses tiene que estar súper millonaria y de hecho lo está”.

“No le va a pasar nada al Estado por este motivo, además, queda vigente todavía el tema del 8% que le iban a dar de más”, expresó Markarian. “Falta ver cómo queda la ley y después vamos a estar bien seguros a lo qué abstenernos”, finalizó.