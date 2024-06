Para un experto sobre la reforma jubilatoria: “Si realmente quisieron beneficiar a los jubilados, les están causado más desazón”

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y que el presidente Javier Milei anticipó que vetaría si el Senado lo convierte en ley, busca ser más equitativo y favorable en el contexto de la crisis económica actual.

Diputados 100%, jubilados 8%

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado tributarista, Norberto Markarian, quien expresó que hace seis meses están intentando aprobar la ley de movilidad, “una obligación que debía ser impulsada por la Corte Suprema de Justicia”.

Según el entrevistado, “de todas las horas de debate, se dedicó muy poco a resolver este tema”, mientras tanto, “los diputados se han aumentado sus salarios en un 100%, pero a los jubilados solo les aumentan un 8%”. Y agregó: “Este 8% se considera una mejora que el gobierno ofrece como bono, gestionado por el Ministerio de Economía, pero nada está solucionado”.

En continuidad con el tema, Markarian contó que se ha añadido una cláusula para marzo de cada año, que estipula que si el índice de variación de los precios del consumidor es menor que el índice de variación de los salarios, se aplicará el índice RITE y se pagará al menos el 50% de ese valor en marzo. “No mencionan el bono, es como si no existiera y no lo incorporan en los 70 mil pesos; sino que anuncian un 18% que equivale al bono”, explicó.

Canasta Básica y tipos de jubilaciones

Con respecto a la labor de los diputados, el entrevistado sostuvo que “no crearon nada nuevo” porque “si realmente quisieron beneficiar a los jubilados, les están causado más desazón”. Y continuó: “Es una discusión política más”.

En continuidad con el tema, Markarian aseguró que los jubilados “necesitan comprensión” y “si realmente quisieran hacer algo positivo, deberían haber ajustado las jubilaciones de acuerdo con el valor de la canasta básica, elevándolas al menos a dos tercios de este valor y aumentando todas las jubilaciones en un 8%”. Y continuó: “Este aumento beneficiará más a quienes tienen sueldos altos”.

Al ser consultado por las jubilaciones mínimas, el abogado mencionó que, “no verán ninguna diferencia porque será lo mismo o menos que el bono”. Y dijo: “No creo que el gobierno pague con bonos por ahora; no han resuelto este tema que viene de arrastre del gobierno anterior, perjudicando a los jubilados al no incorporar los bonos a los sueldos”.

Deudas de las provincias y ANSES

En cuanto a las deudas con los estados provinciales, Markarian aseguró que ANSES tiene suficiente dinero, no solo de los aportes de la gente sino también de 120 impuestos que financian a la institución. “Anteriormente, se destinaba dinero a diferentes programas sin control, pero ANSES sigue teniendo dinero y su Fondo de Garantía de Sustentabilidad sigue creciendo cada mes”, dijo.

Para finalizar, agregó: “No falta dinero para pagar a los jubilados; lo que falta es la decisión de resolverlo de manera seria y definitiva. Aumentar el salario de un diputado en un 100% mientras se da un 8% a un jubilado es una discriminación”.