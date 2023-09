Nuevos anuncios: moratoria para pymes y beneficios a las provincias

El ministro de Economía Sergio Massa comunicó una moratoria impositiva para pymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro y un proyecto que propone coparticipar los impuestos al cheque, al dólar y las importaciones. Para hablar sobre el anuncio de beneficios para las provincias, Canal E se comunicó con el analista económico Damián Di Pace quien expresó que, “hay dos impuestos que se coparticipan, son fuertes y de mayor recaudación”.

Devolución del IVA

“En el caso de IVA ya hubo una medida”, explicó el analista económico. Y agregó: “El 21% no es un reintegro del IVA, sino es algo que va a poner Nación. No lo toma del impuesto para no sacarles recursos a las provincias y se determinó que se financia con emisión monetaria”, explicó el analista económico.

Impuesto a las Ganancias

Según Di Pace, en el caso del proyecto de Ganancias, eso también le quitaba recursos a las provincias y se está pensando compensar ese recurso de ganancias con parte de lo que es el impuesto al cheque y parte de las retenciones a las importaciones.

“El impuesto país era solidario para las personas que tenían algún tipo de vulnerabilidad, ahora parecería que ese 30% de impuesto al país también va a ser coparticipable con las provincias”, añadió.

Tasa de interés bajas para las pymes

Al ser consultado sobre la baja en las tasas de interés para que las pymes puedan realizar futuros pagos, el analista económico explicó, “la medida abordaría a casi 400 mil pymes y sería un plan de pago para que regularicen su situación fiscal, es decir la deuda impositiva”.

Y continuó: “Este plan de pago sería a 10 años y permitiría recomponer su planes de pago su incumplimiento con una tasa de interés muy baja”.

Según Di Pace, al ver la cantidad de anuncios que se hacen se genera incertidumbre sobre dónde van a salir los recursos fiscales. “Uno de ellos es la recaudación real, porque después de siete meses fue positiva, por lo cual parte se tomaría ahí. Después, de la inflación; porque ante mayor inflación hay más recaudación por ganancia y en último lugar, la más importante, el incumplimiento de las metas con el FMI”, finalizó.