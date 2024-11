Panorama cripto en Argentina: “No hay una mirada concreta del Gobierno hacia Bitcoin”

Con la disparada del Bitcoin tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el impacto empieza a llamar la atención en Argentina como una nueva forma de resguardo, sin embargo, todavía no es parte de la agenda del Gobierno mostrarse amigable con las criptomonedas y no hay desregulaciones en lo inmediato para operar. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con Rodolfo Andragnes, de ONG Bitcoin Argentina.

“La disparada es ajena al precio en sí, la disparada se dio principalmente tras las elecciones de Estados Unidos y tras la baja de tasas, siempre que hay una baja de tasas todos los activos financieros se alimentan de ese nuevo dinero que hay en el mercado”, comentó Rodolfo Andragnes. “El hecho de que Trump haya quedado ganador en las elecciones es muy positivo respecto al ecosistema cripto”, agregó.

Posteriormente, Andragnes planteó: “Definitivamente el camino es el de mayor espacio de incorporación de este tipo de herramientas al espacio”. Luego, manifestó que, “Bitcoin llega a estos valores no solamente por estas cuestiones, sino que hay algo que hace a Bitcoin especial y que la gente esté migrando hacia este espacio”.

Bitcoin y la diferenciación con otro sistema monetario

“Las cuestiones del mercado externo afectan al precio de forma directa pero no es el activo en sí, porque este activo es tan valioso y tan buena reserva de valor, pero esas son cuestiones propias de Bitcoin como moneda”, sostuvo el entrevistado. “Bitcoin es una moneda completamente diferente a cualquier otro sistema monetario y activo financiero que exista en el mundo”, complementó.

Por otro lado, el especialista en criptomonedas señaló: “Desde lo conceptual y el lineamiento político aporta a este espacio, eso ayuda a que los argentinos se sientan cómodos para que puedan operar sin mayores restricciones, sin embargo, no es lo que está sucediendo hasta el momento”.

“No hay una mirada concreta del Gobierno hacia Bitcoin, definitivamente no como activo estratégico ni como parte de las decisiones estratégicas del país”, expresó Andragnes. A modo de cierre, dijo que, “las regulaciones que han salido, aunque intentan ser a favor del espacio, no son necesariamente regulaciones del todo amistosas hasta el momento”.