Para Liliana Franco no hay un acuerdo real con el FMI porque "todavía no tenemos el staff agrement"

Luego de que se conociera el anuncio del FMI en sus redes sobre el principio de acuerdo alcanzado con Argentina, se disparó el dólar blue y los diversos tipos de cambio. Ante esta coyuntura, Canal E se puso en contacto con la periodista Liliana Franco, quien explicó los motivos detrás de la demora en la resolución de un acuerdo real.

La entrevistada se refirió en primera instancia a lo que debe pensar Cristina Kirchner sobre las negociaciones con el FMI: "No creo que le gusten mucho, pero no tiene muchas opciones Argentina por eso lo acepta y lo respalda". "Qué hace el kirchnersimo, dice que es culpa de Macri por traer al Fondo de nuevo", "es cierto que volvió el FMI pero una parte fue por las deudas que el gobierno de CFK había dejado".

"Cuando un país va al Fondo es porque no tiene otro recurso, mientras que los países en general tienden a ir buscar crédito en el mercado de capitales o vía el ahorro, que no tenemos", expresó Franco, y luego añadió: "Somos un país que por nuestro comportamiento no nos presta nadie dinero, más que los organismos multilaterales".

En este sentido, la entrevistada aseveró que el único que nos presta dinero es el Fondo Monetario que, "tiene condicionamientos de política macroeconómica".

Las negociaciones con le FMI

Para la periodista: "Las negociaciones no son fáciles", hasta ahora se sabe que se pusieron de acuerdo en términos generales, "pero todavía no tenemos el staff agrement, y de alguna manera el mercado esperaba que esta semana tuviéramos un acuerdo real firmado", indicó.

Además, Liliana Franco aseveró que, "la demora se debe a que lo que se está discutiendo no es fácil, porque la Argentina está en campaña electoral y por los desequilibrios de la macroeconomía".