Para un analista, “Javier Milei habla como un monarca y no como un presidente”

El domingo, el presidente Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, cuyo principal objetivo es alcanzar el déficit cero. Para hablar sobre su discurso, Canal E se comunicó con el analista político, Pablo Tigani quien expresó que, “Milei se presenta como un semidiós”.

A quién le habló Milei en su discurso

Según el entrevistado, el presidente “habló poco del presupuesto” y lo hizo “a su tribuna”. Y agregó: “Milei confunde populismo con democracia”.

En continuidad con el tema, el entrevistado sostuvo que el presidente “le habla a una tribuna de de derecha extrema y palabras que son ofensivas”. Y siguió: “Hablan como si fuera un monarca, no un presidente”.

Además, el entrevistado sostuvo que, “alguien que está levantando la bandera de la libertad, tendría que pensar un poco más en justicia en general”. Y remarcó que Milei “dijo muchas mentiras” y ejemplificó con la mención de que Argentina era el mayor “defaulteador seríal”.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que cuando Sturzenegger presenta la regulación, es básicamente un "copy-paste" de hace 33 años y cuando lo hace Caputo, habla de la década del 20 o del 30, de la Década Infame. Y agregó: “Y en el caso de Milei, parece que retrocede 120 años porque se refiere a un país con 3 millones de habitantes, “donde el 88% del consumo estaba concentrado en una élite que no representaba más del 18% de la población”.

Qué piensa la gente de la actitud del gobierno

Con respecto a la actitud de la gente, Tigani sostuvo que, "aunque la sociedad esté en una actitud pasiva y algunos tal vez no presten atención, todos los días hay manifestaciones frente al Congreso, que son expresiones de protesta social”. Y continuó: “Afortunadamente, no tuvimos un estallido social, y esperamos que no ocurra, pero la acumulación de protestas va creando un caldo de cultivo para una movilización mayor”.

Para finalizar, el entrevistado dijo: “El gobierno está enfocándose en generar ingresos suficientes para pagar los intereses de la deuda, sin importar el costo”.