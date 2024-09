Para un economista, “el Gobierno va a tener que anunciar cuándo levanta el cepo para hacer un cambio de expectativas”

Tras la presentación de Javier Milei en Wall Street, la incertidumbre sobre cuándo se levantará el cepo comenzó a incrementarse, sobre todo después de los dichos del Presidente donde plantea que la unificación cambiaria se daría luego de llegar a una inflación cero. En relación a este tema, este medio se contactó con el economista, Jorge Neyro.

“El Presidente quiso decir que, según sus criterios o el criterio del equipo económico, el cepo se levantaría cuando se cumplan 2 cosas, que haya inflación cero y que las LEFI desaparezcan”, comentó Jorge Neyro. “La inflación cero para el Gobierno es que la inflación minorista llegue al 2,5%, ya que el dólar oficial se devalúa 2% y el Gobierno le suma 0,5% de la inflación internacional”, agregó.

La inflación sigue siendo el desafío más grande más allá de la incertidumbre en las condiciones

Posteriormente, Neyro planteó: “Hay métodos para desarmar las LEFI que no son mucho dinero porque han sido bastante licuadas por la inflación”. Luego, manifestó que, “el desafío más grande es la inflación, que tampoco queda muy claro si estas condiciones están grabadas en piedra o no porque el Presidente viene diciendo un montón de condiciones como hace 3 meses y siempre encontramos una condición distinta”.

La dificultad de levantar el cepo

“Con el panorama económico que tiene Argentina, uno no podría levantar el cepo así como la gente espera, uno no podría ir a comprar USD 100.000 al tipo de cambio oficial, se los den y no pase nada si no hay muchas reservas en el Banco Central”, sostuvo el entrevistado. “No hay tal cosa como tener todo equilibrado y que falten reservas para soportar cualquier tembladeral que pueda venir”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “El concepto de levantar el cepo es muy vidrioso en el sentido de que nadie sabe bien qué es eso, alguna restricción va a quedar para alguna persona o empresa”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno en algún momento va a tener que anunciar cuándo levanta el cepo para hacer un cambio de expectativas, pero no va a ser 100% para todo el mundo”.

“El año que viene, los bonos más cortos de Argentina, empiezan a vencer, a partir de enero empieza a vencer más capital”, expresó Neyro. A modo de cierre, dijo que, “el Gobierno se enfrenta a una disyuntiva que es que no tiene acceso a los mercados, no puede ir a colocar un bono nuevo porque el riesgo país todavía está en 1.300 puntos”.