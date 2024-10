Para un economista, “que la brecha sea muy chica no significa que el Gobierno esté cerca de salir del cepo”

En medio del veranito monetario que viene teniendo el Gobierno y el achicamiento de la brecha cambiaria, empieza a surgir la posibilidad de que se pueda llegar a una unificación cambiaria en el corto plazo, sin embargo, desde el ministerio de Economía siguen poniendo condiciones para que se dé la apertura del cepo. En ese sentido, este medio se contactó con el economista, Emiliano Anselmi.

“Se está definiendo si es un veranito o no, parece que es algo más que un veranito porque es cierto que el blanqueo sigue jugando de fondo muy fuerte y subieron los depósitos en dólares”, comentó Emiliano Anselmi. “Hay un cambio que va más allá del blanqueo y es que el Banco Central está comprando reservas en un momento en el que todos los analistas pensábamos que iba a estar vendiendo”, agregó.

La compra de reservas por parte del BCRA influye en la suba de los bonos

Posteriormente, Anselmi planteó: “En octubre el Banco Central iba a pagar 150% de las importaciones devengadas, es decir, se iban a pagar más importaciones de las que realmente entraban al país y eso no está ocurriendo”. Luego, manifestó que, “se esperaba que el Banco Central vendiera y desde el último mes viene comprando USD 1.100 millones, a medida que el Banco Central compra reservas aumenta la probabilidad de pago de los bonos y por eso empiezan a subir fuerte”.

“Todavía es una entelequia el repo, Caputo dice que ya viene pero todavía no se sabe y al mercado no le queda claro”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Son USD 3.000 millones para afrontar el capital de enero, hay que recalcar que los intereses ya fueron separados del Tesoro, se enviaron los dólares a Nueva York por lo que una tasa alta de nada más que por USD 3.000 millones no parece que el mercado lo tome tan mal”.

El achicamiento de la brecha

Por otro lado, el economista señaló: “La apreciación del peso y la caída del dólar fue en etapas, esto arrancó en julio con la amenaza de intervención de Caputo hacia la brecha, a eso se le sumó un nuevo puente que fue el blanqueo con el efecto de bienes personales”. Por otra parte, remarcó que, “las importaciones cursadas por el ccl, según datos del Banco Central, ya son menores, entonces, tenemos un desbalance del lado de los flujos”.

“En este contexto de carry armado puede seguir, la brecha es muy chica, pero que la brecha sea muy chica no significa que el Gobierno esté cerca de salir del cepo”, expresó Anselmi. “La visión del Gobierno es ir todo el tiempo buscando una nueva condición que no se cumple para decir que falta una nueva condición para salir del cepo”, finalizó.