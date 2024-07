Para un ex vicepresidente del Banco Central, empeñar el oro en Inglaterra es una señal de que no se van a acumular reservas

En el transcurso de la agenda económica en el último tiempo, llamó mucho la atención la maniobra que decidió ejercer el Gobierno al momento de enviar las reservas de oro hacia Inglaterra, lo cual despertó ciertas dudas en cuanto a la acumulación de reservas de acá a fin de año. Ante este panorama, este medio se contactó con el ex funcionario del Banco Central, Jorge Carrera.

“Es cierto que una parte importante de los bancos centrales en países emergentes lo hacen, no tanto los países importantes, pero muchos países depositan el oro en otro lugar para tener un certificado y mayores garantías a quien fuera usado para invertir ese oro”, comentó Jorge Carrera. “Es una de las explicaciones que dio el Gobierno, el ministro planteó el hecho de hacerlo rendir y eso sería como hacer un plazo fijo de oro”, agregó.

Empeño sofisticado

Posteriormente, Carrera planteó: “El Presidente dijo que se estaban preparando repos para eventualmente poder tener fondos líquidos a la hora de pagar los bonos en dólares que hay el 9 de enero”. Luego, manifestó que, “es una especie de empeño sofisticado, es decir, se entrega el oro y se devuelve algo más líquido”.

Se estaría empeñando el oro para resguardar la falta de reservas

“La señal que se está dando es bastante complicada, por eso, al margen de las medidas de hace 2 semanas, el riesgo país se ha mantenido en niveles muy altos”, sostuvo el entrevistado. “La sensación que se percibe es que de cualquier forma se va a pagar los bonos de enero, se va a empeñar el oro, pero, al mismo tiempo, se observa que tienen que empeñar el oro para pagar en enero, es decir que no van a acumular reservas en lo que queda del año”.

Por otro lado, el ex funcionario del Banco Central señaló: “Es cierto que hay riesgo de embargo, ese riesgo está presente siempre, el Banco Central tiene toda la capacidad para ganar los juicios, pero eso no quiere decir que no pueda plantearse un juicio”. A su vez, remarcó que, “para mantener las condiciones de esos juicios, lo que hay que mantener es la idea del alter ego”.

“La comunicación del Central está bastante prolija y está presentada de una forma donde los números que ellos proponen tienen unos grados de libertad bastante grandes”, expresó Carrera. “Hay una incertidumbre fundamental que no está claro hacia dónde quiere el Gobierno ir en términos de régimen cambiario deseado”, finalizó.