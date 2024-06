En diálogo con Canal E, el politólogo, Gustavo González, habló sobre la debilidad institucional que sufre el Gobierno de Javier Milei y cómo se profundiza esa debilitación ante la salida de distintos actores del poder ejecutivo. También se refirió a la necesidad de que se apruebe la Ley de Bases y cómo podría tomarselo el mercado.

“El Gobierno está debilitado en términos institucionales en el medio de una negociación de la Ley de Bases, un Gobierno que se auto postula con un nivel ético importante y que está rodeado de algo por lo menos cercano a la corrupción con todo lo que implica en la historia argentina”, comentó Gustavo González. “Uno de los ministerios más fuertes que tiene, de hecho, el Presidente ha dicho que no es un fusible su ministra de Capital Humano sino un alfil”, agregó.

La salida de un jefe de gabinete o de ministros debilitan la imagen del Gobierno

Posteriormente, González planteó: “En un Gobierno que está debilitado, la salida del jefe de gabinete o de ministros y alguna tensión dentro del poder ejecutivo, ya sea por algo que lo roza en corrupción o hacer renunciar a secretarios de Estado, debilita aún más al Gobierno”. Luego, manifestó que, “lo que necesita mostrar el Gobierno es fortaleza, que es un poco lo que le pide también el mercado”.

La aprobación de la Ley Bases le va a salir cara al Gobierno

“El mercado está un poco en zozobra porque está mirando un Gobierno que tiene minoría en ambas cámaras pero que tiene que mostrar margen de negociación, por eso estamos tan atados a la ley”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El costo va a ser alto porque de aquella ley originaria de 664 artículos, la motosierra ha pasado y han sacado más de 100 artículos con todas las tensiones del país”.

Por otro lado, el politólogo señaló: “Esta va a ser la primera ley en un Gobierno que a esta altura debería tener muchísimas más leyes aprobadas, pero está atada no sólo al paquete fiscal, sino a una necesidad política”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el Gobierno está teniendo algunos logros en términos macroeconómicos, pero no está teniendo logros en términos políticos hasta tanto no se apruebe la ley”.

“La aprobación de la Ley de Bases es un logro político pero no es suficiente, porque esa ley va a salir con algunas dificultades y ya le hicieron algunos guadañazos en el medio”, expresó González. Para finalizar, dijo que, “los mercados también leen esto, leen la política y leen la letra de la norma, no le es suficiente con que se apruebe la ley”.