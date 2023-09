"La política está trabajando sobre tan cortos plazos que está condicionando la productividad”

Tras la devaluación, el sector empresarial es uno de los más afectados debido a la incertidumbre que se les presentaba a la hora de planificar. Al no contar con un precio de venta fijo y la falta de insumos, muchas industrias decidieron aguardar la mercadería antes que salir a vender. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el periodista de Noticias Industriales, Martín Cipres.

“Cada SIRA aprobada, cuando se aprueba el pago con divisas, tiene un impuesto adicional, que es el impuesto país del 7,5%. Por lo cual, tenemos un costo extra”, comentó Martín Cipres. “En el último mes de agosto, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, las importaciones de insumos cayeron un 23%, por lo cual, podría considerarse liberar las SIRAS como una buena medida”, agregó.

El 80% de las empresas no puede sustituir los insumos para llevar a cabo una producción

Posteriormente, Cipres manifestó que, “si no se produce no se puede vender, ni al mercado interno ni al externo”. A su vez, dijo que el 80% de las empresas en Argentina, “no sustituye las importaciones, necesita de esos componentes externos para que esa producción se pueda llevar a cabo”.

En la actualidad, es muy difícil para una empresa planificar una producción a mediano plazo

“Es muy complejo planificar una producción o una inversión a mediano plazo. La política está trabajando sobre tan cortos plazos que está condicionando las importaciones, la productividad y la comercialización”, sostuvo el periodista. A su vez, aseveró que una vez cumplidas las 3 semanas después de la devaluación, “todavía hay sectores que tienen problemas de abastecimiento porque no hay precio ni de compra ni de venta”.

Por otro lado, el entrevistado remarcó que el costo de la energía va a seguir subiendo de acá a fin de año. “Eso también modifica los costos de producción, porque al elevarse el precio de la energía repercute en el precio final”, complementó.

La industria es planificación 100%

Para finalizar, Cipres afirmó que, “la industria es planificación 100%” y explicó que una línea de producción lleva 6 meses de trabajo para ponerla a punto, a diferencia de una fábrica que lleva 2 años de trabajo. “No se puede pensar que la industria con esta coyuntura, en donde las reglas de juego vienen cambiando hasta semanalmente, entre en un proceso a largo plazo”, concluyó.